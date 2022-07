Carmen Sama a-t-elle retrouvé l'amour dans les bras de Sidiki Diabaté?

Carmen Sama et Sidiki Diabaté étaient ensemble durant la fête de Tabaski. Des photos postées sur la toile ont bien évidemment déclenché les réactions de plusieurs internautes qui s'interrogent sur la nature des relations entre la veuve de Dj Arafat et son compagnon malien.

Sidiki Diabaté fête la Tabaski avec Carmen Sama

Près de trois ans après la tragique disparition de Dj Arafat, sa veuve Carmen Sama et son ex compagnon malien, Sidiki Diabaté sont de plus en plus proches. Il y a quelques mois, le chanteur malien a dévoilé le clip de sa chanson intitulée ”Diarabi Nene Bena”.

Un clip dans lequel il s’est dévoilé très complice avec Carmen Sama. Le prince de la Kora affirme, dans la chanson, son amour pour une femme qui est représentée par Carmen Sama. Les deux ont, naturellement, effectué des pas de danse, sensuels qui ont mis en colère les fans de DJ Arafat.

Invité, récemment à l'émission Wam sur Life Tv, Sidiki Diabaté a profité pour donner les raisons pour lesquelles, il a réalisé ce fameux clip en compagnie de la veuve de son défunt ami. Le chanteur malien a expliqué avoir fait appel à Carmen Sama dans l'intention de lui permettre d'avoir assez de l'argent afin de subvenir à ses besoins.

'' Moi je ne suis pas ce genre d'artistes qui disent que je suis le frère de quelqu'un et ils ne contribuent pas au développement de sa famille (...) L'idée du clip, c'était juste une publicité. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Carmen est une bonne dame, elle est jolie, elle représente la femme africaine en tant que telle. Si toi, des grandes sociétés te demandent de proposer à une femme de faire un clip avec toi, et qu'elle recevra de l'argent, si tu sais que Carmen va recevoir de l'argent, des millions et des millions, tu le feras pour elle oui ou non? C'était pour l'aider'', a insisté le prince de la Kora.

Le week-end dernier, Carmen Sama et Sidiki Diabaté ont encore fait parler d'eux. En effet, nos deux célébrités se sont retrouvées durant la fête de Tabaski célébrée le samedi dernier. Plusieurs photos et vidéos postées sur la toile, montrent clairement que la mère de la petite Rafna se sent bien avec le chanteur malien.

Elle qui avait récemment émis le souhait de se remarier, aurait-elle trouvé l'élu de son cœur en la personne de Sidiki Diabaté ? C'est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux internautes.