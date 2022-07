Télé-réalité Jeunes Mansa: Olivier N'guessan empoche 100 millions

Jeunes MANSA a sacré son roi. Le gagnant des 100 millions de la télé réalité sur Life Tv qui met en avant les entrepreneurs locaux, s'est fait connaitre, en la personne M. Jacques Olivier N’guessan.

MANSA BANK et son partenaire Life TV engagés dans la promotion de l’entreprenariat de jeunes

Le vainqueur de la saison 2 a reçu son chèque, samedi 09 juillet, a annoncé la chaine cryptée ivoirienne appartenant au magnat de la Communication institutionnelle en Afrique, Fabrice Sawegnon. MANSA BANK, en partenariat avec Life TV, a initié l’émission Jeunes MANSA dans l’optique de promouvoir l’entreprenariat de jeunes africains.

Ce programme télé, composé de quatre épreuves réparties sur le même nombre d’épisodes, met en scène une génération avide de réussite. Jeunes MANSA vous fait plonger dans un univers entrepreneurial regorgeant de créativité. Suivez-nos jeunes dans une aventure enrichissante et pleine de rebondissements. Avec l’appui et le savoir-faire de nos experts, nos candidats proposeront leurs idées et seront mis à l’épreuve au cours d’une compétition ayant pour objectif ultime : l’obtention d’un financement par MANSA BANK.