Joueur Africain de l'année: Achraf Hakimi nominé dans le Top 10

Le défenseur marocain Achraf Hakimi a été nominé parmi le Top 10 des meilleurs joueurs africains dans la course au trophée du Joueur Africain de l'année 2022 ce lundi 11 juillet 2022 par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Achraf Hakimi en course pour les CAF Awards

Le talentueux latéral droit du PSG Achraf Hakimi reste en course pour décrocher le prestigieux trophée du Joueur Africain de l'Année 2022. Après avoir dévoilé le Top 30 des joueurs susceptible de remporter ce précieux sésame, le jury de ce prix a réduit la liste a 10 ce lundi 11 juillet. En effet la Confédération Africaine de Football a annoncé ce jour à travers son site officiel qu'il ne reste que 10 joueurs dans la course pour ce prestigieux trophée dont Achraf Hakimi.

Auteur d'une première saison intéressante avec le PSG (41 matchs, 4 buts, 6 passes décisives), l'international marocain (51 sélections, 8 buts) peut rêver décrocher cette récompense du meilleur Joueur Africain de l'année 2022.

De gros concurrents pour le Lion de l'Atlas

Au delà de ses belles performances au cours de la saison écoulée tant avec le PSG qu'avec le Maroc, la marche s'annonce très âpre et ardue pour l'ancien joueur du Réal Madrid pour être lauréat de ce prix, la faute à plusieurs autres concurrents comme Sadio Mané, Mohammed Salah et Riyad Mahrez. Auteurs d'une saison remarquables, ces trois joueurs sont clairement les grands favoris dans la course à cette prestigieuse récompense.

Par ailleurs, les autres joueurs de ce Top 10 comme: Nabi Keita (Guinée), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Aboubacar Vincent (Cameroun), Karl Toko Ekambi (Cameroun), Sébastien Haller (Côte d’Ivoire), Benjamin Mendy (Sénégal) peuvent également rêver d'une récompense.

Le jury composé du Comité Technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs et de capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans la phase de poules des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 est chargé de désigner le lauréat. il sera connu et récompensé au cours d'une cérémonie des"CAF Awards" haute de couleurs qui se déroulera le 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc.

Reprise des séances d'entraînements avec le PSG

Mais en attendant de devenir pourquoi pas le premier joueur marocain à avoir décroché le titre du meilleur Joueur Africain de l'année 2022, depuis Moustapha Hadji en (1998), Achraf Hakimi a repris les séances d'entraînements ce lundi 11 juillet 2022 avec le PSG. En compagnie de la méga star française, Kylian Mbappé, le natif de Madrid a rencontré pour la première fois le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier au Camp des Loges.