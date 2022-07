Militaires ivoiriens au Mali: Quand la junte fait une cynique récupération

Le gouvernement de transition malien considère les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l’aéroport de Bamako comme « des mercenaires ».

Mali: Le statut des Ivoiriens arrêtés ne correspond en rien à la définition du mercenariat

La junte militaire malienne ne manque pas d’air ! Dans un communiqué de lundi, elle considère que les 49 soldats ivoiriens interpellés dimanche à l’aéroport de Bamako sont des « mercenaires ​et elle a décidé de les mettre à disposition des autorités judiciaires compétentes »​.

Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga, a assez cyniquement expliqué que « le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l’ordre constitutionnel »​.

Pas des mercenaires

Le statut des Ivoiriens arrêtés ne correspond en rien à la définition du mercenariat selon la Convention de l’Organisation de l’unité africaine invoquée par Bamako.

Ces militaires appartiennent à l’armée régulière ivoirienne et étaient en mission officielle comme l’a précisé le porte-parole de la mission des Nations unies au Mali (Minusma). Selon lui, les militaires interpellés faisaient partie d’ « éléments nationaux de soutien » ​logistique à la Minusma qui sont des « effectifs nationaux déployés par les pays contributeurs de troupes, en soutien à leurs contingents »​, « une pratique communément appliquée dans les missions de maintien de la paix »​.

En outre, comme le résume un humanitaire français sur Twitter : « Invoquer la convention de l’OUA sur le mercenariat en Afrique contre la RCI, alors qu’en même temps, on paye à prix d’or les tueurs de Wagner qui mènent des exactions majeures contre sa propre population, il faut vraiment être nés avant la honte, quoi…​». Effectivement, les personnels russes du groupe Wagner, sous contrat avec l’État malien et accusés d’exactions, répondent bien par leur statut et leurs activités à la définition du mercenaire.

Enfin, la junte au pouvoir à Bamako ne perd des yeux ses propres intérêts. Elle a ainsi décidé que l’activité de protection de la compagnie aérienne « Sahelian Aviation Services »​, jusqu’alors assurée par les militaires Ivoiriens, sera désormais confiée aux forces armées maliennes. Contre rétribution bien sûr.