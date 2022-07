Yaya Fofana (MFA): "Parler d'élections au RHDP, c'est faire la part belle au RDR"

Dans un entretien accordé à Afrique-sur7.ci, le président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya Fofana, se réjouit de la rencontre annoncée, jeudi 14 juillet 2022, entre les trois grands leaders d’opinions politiques , que sont Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Yaya Fofana revient également sur les élections départementales à venir au RHDP.

Yaya Fofana (MFA ): "Il faut institutionnaliser la rencontre entre Bédié, Ouattara et Gbagbo"

Que pensez-vous des élections départementales au RHDP?

Le MFA, en sa qualité de parti fondateur de la coalition du RHDP depuis 2005, reste et demeure membre à part entière de ce cadre politique. C’est pourquoi, le MFA, en tant que partie prenante à part entière, a contribué à mettre en place des outils de bonne gouvernance au sein du RHDP. En cette qualité, le MFA a toujours souhaité la promotion de l’égalité et de l’équité de toutes les parties prenantes du RHDP.

C’est dans cette perspective que le MFA a toujours demandé le maintien du quota, qui implique la participation effective et active de toutes les sensibilités politiques au bon fonctionnement du RHDP. L’objectif visé à travers cette revendication est que l’ensemble des sensibilités politiques, se sente considéré et engagé aux activités du RHDP. Dans cette configuration, et eu égard à cette demande qui n’a pas connu l’assentiment de la nouvelle direction du RHDP, parler d’élection au poste de secrétaire départemental du parti, c’est faire la part belle aux cadres issus du RDR dans la mesure où la composition des instances du RHDP, est discriminatoire.

Dans cette logique, seuls les cadres du RDR auront la chance d’être retenus par ‘’ consensus’’ et non par une élection comme indiquée dès le départ. Si la nouvelle direction du RHDP a opté pour des élections au poste de secrétaire départemental, il faut considérer que cette méthode obéit au rejet systématique de toutes les forces vives qui composent le RHDP, en faisant le lit et la suprématie du Rdr au sein du Rhdp. Le MFA s’insurge face à cette méthode à caractère inique et unilatérale, qui n’épouse pas la culture du « vivre ensemble », tant prônée notre parti.

Le MFA va-t-il postuler à travers des cadres ou militants ?

Le Mfa a demandé d’être associé aux activités et à la gouvernance du RHDP. Étant en attente jusqu’à ce jour d’une réponse favorable à cette sollicitude, il y a lieu de se demander comment la dénomination et le logo du MFA puissent être associés à ceux des autres formations politiques du RHDP, et qu’il ne soit pas associé aux activités et à la gouvernance du RHDP ? Malgré que le MFA a salué la politique de structuration et d’encadrement des comités de base, initiée par la nouvelle direction du RHDP, il attend toujours que ses comités de base soient pris en compte dans la nouvelle base de données du Rhdp.

Aussi comment voudriez-vous que nos cadres fassent acte de candidature pour ces élections au poste de secrétaire départemental, alors que nos comités de base ne sont pas associés aux activités du RHDP ? L’on se précipite pour parler d’élections des responsables locaux. Nous nous sommes demandé au MFA est-ce que toutes les conditions sont réunies pour participer à ces élections au poste de secrétaire départemental ?

Vous ne participerez donc pas à ces élections départementales ?

Pour participer à une quelconque élection, il faut s’assurer que vos électeurs sont convenablement inscrits sur la liste électorale et détiennent un document qui atteste cela.

Ce qui n’existe pas au RHDP. A cet effet, le MFA décline sa participation à cette mascarade électorale. D’ailleurs, il faut retenir que les résultats de ces élections sont connus d’avance. Seuls les cadres issus du Rdr auront le mérite de contrôler tous les comités de base du RHDP. Par ailleurs, il faut rappeler que le MFA et les autres sensibilités politiques se sont impliqués au rayonnement du RHDP.

Yaya Fofana : "Le MFA décline sa participation à cette mascarade électorale"

Le MFA, en tant que partie prenante, s’est engagé au Rhdp depuis 2005, parce que le RHDP obéissait à une certaine culture politique qui relève d’un quadriptyque. Le RASSEMBLEMENT : « vivre ensemble », l’HOUPHOUETISME : « doctrine politique visant à la promotion du développement économique et social de la nation ivoirienne », la DEMOCRATIE : « principe d’égalité entre les citoyens » et la PAIX : « la tolérance, la convivialité, le partage et le respect des droits de chacun ».

C’est dans cet ordre d’idées que le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, a été élu et réélu sous la bannière du RHDP avec l’implication effective de toutes les sensibilités politiques. Le Président Alassane Ouattara s’est inscrit dans la logique de la politique houphouetiste, et donc pour le MFA, il reste et restera le garant de cette doctrine politique jusqu’à ce que lui-même ait décidé de se retirer de la vie politique.

Que vous inspire la rencontre annoncée pour le jeudi 14 juillet entre les Présidents Bédié, Ouattara et Gbagbo ?

Les trois grands leaders d’opinion politique ont décidé de se rencontrer le 14 juillet 2022 au palais présidentiel. Cette initiative est une première en Côte d’Ivoire qu’il faut institutionnaliser dans un cadre permanent. Ces trois grands leaders d’opinion politique ont marqué durant plus de deux décennies l’actualité politique en Côte d’Ivoire. Cependant, tous se réclament du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui avait pour philosophie la paix et le dialogue.

Ce cadre de rencontre est tellement important pour le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité, qu’il faut l’étendre à d’autres leaders d’opinion politiques et académiques en vue de bâtir la nation ivoirienne autour de nos valeurs. Pour l’heure, notre opinion sur cette question est que les échanges puissent se faire sans faux-fuyant et soient entachés d’une véritable sincérité, pour le bonheur des fils et des filles de notre bien sacré qu’est la Côte d’Ivoire terre d’hospitalité.