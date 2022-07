Ramses Tikaya quitte le show-biz, Salvador Plaisir se fâche et accuse

L'artiste Coupé-décalé, Salvador Plaisir, est très en colère contre les médias ivoiriens. Voici les raisons.

Salvador Plaisir aux médias sociaux: ''Dieu va vous payer votre méchanceté''

Ramses Tikaya a annoncé son retrait du showbiz ivoirien, dans un message posté sur sa page Facebook. ''Depuis plusieurs années, je travaille dur pour m'imposer dans ce milieu et grâce à Dieu, j'ai eu une place dans ce Coupé-décalé. j'ai fait sortir des sons qui ont fait danser les ivoiriens, j'ai même été récompensé avec des prix de distinction en 2019, MEILLEUR ARTISTE COUPÉ DÉCALÉ NEW GÉNÉRATION, en 2021, MEILLEUR ARTISTE COUPÉ DÉCALÉ ET MEILLEUR CLIP VIDEO. Mais j'ai fait une remarque chaque fois que je veux sortir une œuvre, il y a quelque chose qui bloque mes projets, soit un mystère de la vie ou une personne de ce game qui est derrière tout ça? Je sais pas, je suis déçu de tout je suis vraiment découragé de tout. Vous avez sûrement fait la remarque j'ai arrêté de poster mon actualité parce que j'étais dans un moment de réflexion. Je n'étais plus moi même. Alors après ce long moment de réflexion, je viens aujourd'hui vous annoncer que je mets fin à ma carrière d'artiste. Je sais que ça va vous choquer vous qui avez cru en moi, mais j'en peux plus, j'arrête tout à partir d'aujourd'hui . Je n'accuse personne mais je laisse Dieu gérer le reste. MERCI A TOUS '', a-t-il informé, mardi.

Un message qui a abondamment été relayée dans les médias ivoiriens au point où Salvador Plaisir, compagnon de Ramses Tikaya, a fait une sortie pour s'en prendre aux médias ivoiriens.

''Mon frère Ramsès a fait petit post, comme il s’agit de mettre fin à sa carrière, tous les médias ivoiriens sont en train de grouper dessus. Lol. le gars fait sortir ses clips, aucun média ne publie. Il a eu des trophées, aucun média n’en a parlé, comme il s’agit du malheur, vous êtes surexcités pour partager. Dieu va vous payer votre méchanceté. vous triez les artistes. Quand on fait des merveilles, personne n’en parle. Quand c’est malheur, c’est là on devient artiste à vos yeux. Pfff n’importe quoi'', a-t-il dénoncé.