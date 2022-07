Akissi Delta explique pourquoi les hommes refusent de l'épouser

Akissi Delta, icône du cinéma ivoirien, n'est toujours pas mariée malgré son âge assez avancé. Et elle en a donné les raisons.

Akissi Delta: ''Je suis obligée de marcher seule en attendant que quelqu'un se décide''

L'actrice Loukou Akissi Delphine, plus connue sous le nom d’ Akissi Delta, est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le cinéma ivoirien, voire africain; pas seulement en tant qu'actrice mais aussi en tant que productrice et réalisatrice.

Akissi Delta, productrice de la série ivoirienne à succès ''Ma famille'' devenue ''Ma grande famille", est incontestablement une femme leader dont la voix porte.

A l’instar de toutes les célébrités, Akissi Delta n’échappe pas aux critiques. Certains de ses détracteurs lui reprochent de ne pas être unie avec un homme en dépit de son succès dans le cinéma. Face à ces virulentes critiques, la productrice ivoirienne est montée au créneau afin d’apporter des précisions.

"Chers amis, je voudrais faire un petit coucou à tout le monde. Merci pour vos attentions, vos messages et vos appels. Cela me va droit au cœur. Néanmoins je voudrais mettre fin définitivement à cette rumeur qui circule sur la toile depuis un moment. C'est vrai que je ne suis pas mariée légalement mais j'ai un homme bon, doux et gentil à mes côtés et cela dure depuis très longtemps. Je ne veux pas étaler ma vie ici mais sachez que le jour où j'aurai besoin d'un nouvel homme dans ma vie, c'est moi-même qui viendrais vous le dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci à tous pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur chacun de vous en cette période de COVID et de grande pluie. Merci", avait écrit Akissi Delta sur son compte Facebook.

Un peu plus d'un an après cette sortie, Akissi Delta a confié à First Mag qu'elle est toujours seule. Et elle en a même donné la raison. "Je suis toujours seule parce qu'au départ, les hommes me sous-estimaient et maintenant, ils ont peur de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je suis obligée de marcher seule en attendant que quelqu'un se décide", a-t-elle indiqué.