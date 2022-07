Air Algérie sur le point de suspendre ses vols Londres-Alger

Contrainte par de nouvelles exigences, Air Algérie pourrait procéder à la suspension ou à la réduction du nombre de ses vols vers Londres cet été.

Air Algérie doit revoir son ambition à la baisse

Alors que la flotte aérienne, Air Algérie a réactivé cet été la quasi-totalité de ses lignes à destinations de l’Europe suspendues en raison de la Covid-19, une situation à l’aéroport de Londres Heathrow l’oblige à revoir ses plans.

En effet, l’aéroport Heathrow, l’une des plus importantes du Royaume Uni est soumis à une forte affluence à laquelle il ne peut pas répondre en raison d’un déficit important. Pour cela, l’aéroport a plafonné le nombre de passagers qu’il souhaite accueillir par jour à 100 000 personnes jusqu’au 11 septembre.

Par conséquent, la compagnie est invitée, tout comme les autres compagnies, à réduire ou à revoir le nombre de vols qu’elle a prévu à destination de l’aéroport Heathrow cet été.

« Notre objectif est de protéger les vols pour la grande majorité des passagers à Heathrow cet été », a déclaré le directeur général, John Holland-Kaye, dans un communiqué.

« Nous reconnaissons que cela signifiera que certains voyages d’été seront soit déplacés vers un autre jour ou un autre aéroport, soit annulés et nous nous excusons auprès de ceux dont les plans de voyage sont affectés », a-t-il ajouté.

A ce jour, Air Algérie effectue 5 vols par semaine en direction de Londres.

Un désagrément en perspective pour les ressortissants algériens en Angleterre

La réduction ou la suspension des vols d’Air Algérie en destination de Londres va sans doute créer un grand désagrément aux ressortissants algériens en Angleterre. Estimés à plus de 45000 en Angleterre, ses ressortissants établis en Angleterre doivent devoir prendre toutes les dispositions pour trouver une alternative.

Créée en 1952, Air Algérie est la plus importante compagnie aérienne dans le pays devant Air Tassili. Elle transporte des passagers dans toute l’Algérie et dessert plusieurs pays en Afrique et en Europe, notamment la France, l’Angleterre et l’Espagne.