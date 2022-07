RHDP Sifié-Worofla: Les militants de base ne veulent pas d' Habib Sanogo

Les militants de base du Rhdp du département de Sifié-Worofla, sont très remontés actuellement contre la liste qu’aurait proposée l’ex-Coordonnateur Régional du Rhdp du Worodougou, le Ministre Bouaké Fofana, voulant faire de M. Habib Sanogo, Directeur Général de l’INJS, le candidat à l’élection de Secrétaire départemental pour le compte du département politique de SIFIÉ-WOROFLA. Dans la lettre ci-dessous, adressée au Directoire du RHDP, ces militants réclament l’invalidation de la liste des candidats à l’élection des Secrétaires départementaux dans le Département Administratif de Séguéla.

"Habib Sanogo n’est pas connu des fichiers du RHDP " dans le département de Sifié-Worofla

(...) Nous, délégués de secteurs, présidents de comités de base et militants Rhdp de la circonscription électorale 205 composée des sous-préfectures de KAMALO, SIFIE et WOROFLA, venons par la présente récuser le choix du candidat au poste de Secrétaire Départemental de notre département politique, choix qui est en violation flagrante des dispositions indiquées par le directoire du Rhdp en lien avec les conditions d’éligibilités des candidats aux postes de Secrétaires départementaux.

En effet, nous avons constaté avec un grand étonnement qu’à l’issue d’un pseudo-consensus autour d’une liste qu’aurait proposé l’ex-Coordonnateur Régional du Rhdp du Worodougou, le Ministre Bouaké Fofana, figure M. Habib Sanogo, Directeur Général de l’INJS en qualité de candidat à l’élection de Secrétaire départemental pour le compte du département politique de SIFIÉ-WOROFLA. Nous contestons avec la dernière énergie ce choix pour plusieurs raisons :

-M. Habib Sanogo n’est pas connu des fichiers du Rhdp dans notre département administratif encore moins le département politique dont il veut en être le secrétaire. Il est conseiller municipal à Abobo et inscrit dans ce département administratif sur la liste électorale.

- Il ne s'est intéressé ni de près ni de loin à la politique de sa région sauf quand il a fallu créer le désordre sans en assumer la responsabilité. Au regard de ce qui précède, nous venons par cette présente saisir le directoire du Rhdp à l’effet d’invalider cette liste qui est en violation grave des conditions édictées pour l’éligibilité des candidats à l’élection des Secrétaires départementaux.

"Nous ne saurions nous rendre complices de faux que les concepteurs de cette liste voudraient nous imposer"

Nous ne saurions nous rendre complices de faux que les concepteurs de cette liste voudraient nous imposer. Depuis la perte brutale de nos leaders, le Président Amadou Soumahoro et le Premier ministre, Hamed Bakayoko, le Worodougou s’est inscrit dans une nouvelle dynamique pour continuer à entretenir la flamme du parti dans notre région.

Nous voulons au passage saluer et remercier le Député Dr Aboulaye MEITE, par ailleurs, 3e vice-président du Conseil régional du Worodougou pour son dévouement sans calcul pour le parti et saluer également sa présence au quotidien depuis de nombreuses années aux côtés des militants de la région, en général et particulièrement ceux du département politique de SIFIE-WOROFLA.

A ses côtés, nous saluons également l’engagement de plusieurs jeunes cadres qui s’investissent véritablement pour le rayonnement du parti dans notre région. Nous ne souhaitons pas que cette dynamique qui a été impulsée puisse être interrompue du fait d’un choix qui, en plus de ne pas être le choix de la base, s’inscrit en violation flagrante des dispositions arrêtées par le Directoire du Rhdp pour ce qui concerne l’éligibilité des candidats à l’élection des Secrétaires départementaux.

"Que la liberté de postuler soit accordée à tous les candidats"

Nous souhaitons tout simplement que cette liste sur laquelle est inscrite M. Habib Sanogo soit purement et simplement invalidée et de permettre aux cadres en conformité avec la base, de désigner des cadres (ils sont nombreux) dont la candidature ne saurait souffrir d’aucune ambiguïté et qui respecte les règles qui régissent cette élection et que nous avons volontairement accepté de nous y conformer.

Tout en demeurant entièrement engagés pour le triomphe du RHDP et de son Président S.E.M Alassane Ouattara, nous réitérons notre cri du cœur à l’endroit du Directoire que nous invitons à remédier le plus rapidement possible à cette frustrante et méprisante manière de désignation. Que la liberté de postuler soit accordée à tous les candidats.

Vive le RHDP et son président ! Vive le vivre ensemble ! Vive la Côte d’Ivoire unie et Emergeante ! Nous vous remercions Pour les Secrétaires de section et présidents de comité de base, Le porte-parole Kané Megbasi PJ : liste des Secrétaires de section Liste des Présidents de comité de base

Ampliation :

-Secrétariat exécutif du Rhdp

-Le Ministre Bouaké Fofana