Boxe: Le rêve ultime du prédateur Francis Ngannou

Francis Ngannou, l'un des combattants les plus terrifiants de l'histoire, ne se donne pas de limite. Malgré ses titres et ses performances de grande envergure, le champion du monde des poids lourds de l'UFC nourrit toujours de grosses ambitions, notamment celle de basculer dans une autre dimension en défiant Tyson Furry, le champion du monde des WBC.

Francis Ngannou rêve grand

Francis Ngannou est omnibulé par les records, les performances remarquables; bref par le combat. Celui qui est surnommé Prédator " Prédateur" n'a de cesse de le rappeler qu'il n'est pas encore au sommet de son art et qu'il peut mieux faire. Mû par la passion du combat, le natif de Batié (Cameroun) nourrit le rêve ardent de défier un jour, l'un des plus grands champions de tous les temps, Tyson Fury. Mais avant d'affronter le britannique, son prochain adversaire devrait être Jon Jones.

Incertitudes autour de son contrat et de sa forme physique

Au-delà de ses ambitions légitimes, l'avenir de Francis Ngannou reste encore très flou. Alors que son contrat avec l'UFC s'achève en janvier 2023, il n'a toujours pas décidé de prolonger avec son organisation. En effet, le pugiliste de 35 ans s'est plaint à plusieurs reprises qu'il n'est pas bien rémunéré proportionnellement à ses performances et est tombé en disgrâce avec Dana White, le responsable de l'UFC. Cette situation laisse présager la possibilité de voir le champion camerounais s'engager avec une autre organisation à la fin de son contrat.

L'autre épine dont doit faire face Francis Ngannou est son état de forme physique. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'ancien immigré clandestin a subi il y a quelques mois une opération au genou. Il poursuit néanmoins peu à peu sa rééducation et peut remonter dans la cage pour faire des exercices légers.

Le prédateur n'est pas un adversaire indiqué, dixit Michael Bisping

Si le champion du monde des poids lourds de l'UFC fait preuve d'une détermination acharnée pour reprendre la compétition le plus tôt possible, il n'en demeure pas moins que les doutes concernant son état de forme, ne sont pas encore dissipés. Pour l'ancien champion du monde des poids moyens de l'UFC, Michael Bisping, le camerounais n'est clairement pas l'adversaire idéal pour les débuts de Jon Jones dans cette catégorie.

" Il a subi une opération du LCA, il va être absent pendant un certain temps. Si tel est le cas, ce qu'il faut pour Jon Jones, c'est Stipe Miocic. S'il combat un adversaire qui est en forme, il obtiendra une belle part du pay-per-view", a déclaré Bisping sur YouTube (via MMA Mania)

Il y a quelques jours, Jon Jones a également déclaré qu'il souhaitait en découdre avec Stipe Miocic que de se battre contre un Francis Ngannou diminué. "À ce stade, je cherche à combattre Stipe, je pense que cela prouve plus. Combattre un combattant qui vient de subir une opération au genou. Je ne sais pas, je crois que battre Stipe en dit plus à ce stade. Miocic est-il un combat difficile ? Avec certitude. Est-il plus coriace à ce stade que Ngannou ? Certainement oui" a-t-il lancé.