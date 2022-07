Musique: Jaelle Bonee dit tout sur sa vie privée et sa carrière d'artiste

Dans une interview vidéo accordée à Afriquesur7.fr, la chanteuse ivoirienne Jaelle Bonee a apporté des précisions sur son style musical.

Jaelle Bonee: ‘’On me reproche souvent d’être une férue du travail’’

‘’ Je suis une artiste chanteuse qui est la somme de ses influences. Ses influences sont le sol, le jazz, le hip-hop, avec de fortes sonorités africaines, précisément ivoiriennes parce que je suis ivoirienne, je suis originaire du centre de la Côte d’Ivoire, je me suis dit ; mais si je devais me mettre en avant en tant qu’artiste chanteuse, c’était avec la somme de toutes mes influences'', a-t-elle indiqué tout en levant le voile sur l'impact qu'elle espère apporter sur la musique ivoirienne.

'' J'espère apporter à la musique ivorienne une nouvele façon d'envisager le Jazz. C'est vrai que de prime abord, ma musique est pour une certaine catégorie de personnes, mais moi j'ai envie de montrer qu'on peut mêler les mondes car en vérité, la musique est pour tout le monde'', a-t-elle ajouté. Assez discrète sur sa vie privée, Jaelle a donné les raisons qui, selon elle, pourraient expliquer ce fait. ‘’On me reproche souvent d’être une férue du travail, je travaille énormément …peut-être que je n’ai pas le temps d’avoir une vie normale (rires); peut-être que ça va venir après, mais je ne fais pas exprès d’être discrète'', a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, Jaelle Bonee s’est prononcée sur le fait que la vie privée des artistes soit le plus souvent exposée sur les réseaux sociaux. ‘’Quand on est artiste, déjà, on est exposé et dès qu’on est une femme artiste et qu’on est sur les réseaux sociaux, la première chose qui intéresse les gens, c’est de savoir qui est avec toi, ce qui se passe dans ta vie privée… et si je me mets dans un volet humain, il faut savoir que c’est toujours difficile de tout maitriser dès lors que ça concerne plus de deux personnes… Mon avis, c’est de tout faire pour régler la situation loin des réseaux sociaux (...) et puis demander aussi aux gens d’être indulgents parce que nous sommes tous des humains‘’, a-t-il renchéri.