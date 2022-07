Pulchérie Gbalet menacée de mort ? Son message à ses détracteurs

Qui en veut à Pulchérie Gbalet ? Dans une publication sur sa page Facebook, la présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (ACI) a révélé qu’elle reçoit des menaces de la part d’individus gênés par son combat. Plutôt que de se laisser intimider, elle a décidé de poursuivre son combat.

Pulchérie Gbalet : "Le destin le plus sûr pour chacun de nous, c’est la mort "

Sortie de prison le 28 avril 2021 après huit mois de détention, Pulchérie Gbalet se montre de plus en plus déterminée à poursuivre les activités de l’ACI. La fondatrice de l’Alternance citoyenne ivoirienne a décidé de mener des actions de proximité afin de dénoncer les problèmes qui touchent les populations ivoiriennes.

Cependant, le jeudi 14 juillet 2022, Pulchérie Gbalet a annoncé que des individus préfèrent des menaces contre sa personne. "Permettez-moi de dire à tous ceux qui me menacent ou qui m'insultent que le destin le plus sûr pour chacun de nous, c'est la mort et heureusement que c'est DIEU SEUL qui en décide. Sachez que vous ne me faites pas peur. Je travaille dans la VÉRITÉ pour le peuple et pour la justice. J'irai JUSQU'AU BOUT DE CE COMBAT pour un mieux être du peuple", a laissé entendre la militante de la société civile.

Poursuivant, Pulchérie Gbalet a dit qu’elle ne fuira pas. "Je serai tous les mardis dans vos narines et chaque fois que besoin est pour défendre les intérêts du peuple. Si vous n'aimez pas les critiques, revoyez vous. C'est très simple", a-t-elle dit avant d’ajouter que "c'est dans la solidarité que nous vaincrons la mauvaise gouvernance. Que celui où celle qui est au-dessus de Dieu continue de me menacer. Qui vivra verra !"