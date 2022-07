Twitter en panne durant une heure : Ce qui s’est passé

Les utilisateurs de Twitter ont constaté une panne sur le célèbre réseau social dans la matinée du jeudib14 juillet 2022. Il était impossible de se connecter à son compte. Que s’est-il donc passé ?

Twitter en panne dans plusieurs pays pendant une heure

Selon une information relayée par Downdetector, aux États-Unis, ce sont plus de 50 000 qui ont rencontré des problèmes pour accéder à Twitter. La panne a également été ressentie en Italie, au Brésil, au Royaume-Uni et au Mexique.

Il faut dire qu’en Côte d’Ivoire la panne nous a également été signalée par des utilisateurs ďu grand rival de Facebook. Ce dysfonctionnement intervient alors qu’Elon Musk, patron de Tesla, ne trouve plus aucun intérêt à racheter Twitter. En effet, l’homme le plus riche de la planète ne veut plus reprendre l’entreprise fondée en mars 2006. D’ailleurs, l’entreprise de micro-blogging a saisi la justice contre le milliardaire sud-africain naturalisé américain.

Downdetector, spécialisé dans la surveillance des pannes de sites, a fait savoir que les premiers signes de la panne ont été signalés par des utilisateurs au Canada. Par la suite, le dysfonctionnement a été aussi ressenti aux Émirats arabes unis. Ni la plateforme tweetdeck, ni l’application mobile de Twitter n’étaient accessibles. Les utilisateurs voyaient le message d’erreur suivant : "les tweets ne se chargent pas pour l’instant."

Pour l'heure, les responsables du célèbre réseau social n’ont pas réagi relativement à la panne. Toutefois, le site indique que la déconnexion et le renvoi d’erreur pourraient vouloir dire que le souci est lié au système d’authentification.

Fort heureusement, la situation est redevenue normale quelques minutes après le déclenchement de la panne technique.