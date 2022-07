Mali: Emmanuel Macron défonce à nouveau la junte militaire

La tension diplomatique entre la France et le Mali ne va pas baisser d'un cran avec cette énième déclaration d'Emmanuel Macron. Dans une sortie face aux militaires français au siège du ministère de la Défense ce 13 juillet 2022, le chef de l'Etat français est revenu sur le retrait des troupes françaises du Mali.

Emmanuel Macron tacle les autorités du Mali

Sans retenue aucune, Emmanuel Macron a, en des termes forts, justifié le retrait des soldats français présents sur le territoire malien depuis des années dans le cadre de l'opération Barkhane pour la lutte contre le terrorisme. Alors qu'il tenait son traditionnel discours de veille d'indépendance sur les interventions françaises sur les théâtres de conflit à travers le monde, le numéro 1 français a fustigé le régime de Bamako.

Pour le locataire de l'Elysée, les troupes françaises ne pouvaient plus continuer leur mission au Mali puisque le gouvernement de Transition souffre de légitimité.

"Nos armées ne pouvaient plus rester présentes sur le sol malien aux côtés d’un pouvoir politique qui n’était plus légitime, dont la priorité n’était plus la lutte contre le terrorisme et qui décidait même de bâtir des nouvelles complicités, qui avec des milices prédatrices et coupables, qui parfois avec certains groupements eux-mêmes", a déclaré Macron, assumant ce retrait.

Des propos qui ne vont pas plaire aux autorités de Bamako

Vraisemblablement, c'est une nouvelle pique qu'Emmanuel Macron a adressé aux autorités du Mali dans un contexte où les rapports diplomatiques sont glaçants entre les deux pays. Quand on connaît l'intransigeance du gouvernement de Transition malien, il ne va pas manquer de réagir à ces propos qui ressemblent étrangement à de la provocation.

Pour rappel, après des critiques de Jean Yves Le Drian, l'ex ministre des Affaires étrangères à l'endroit des autorités de Bamako il y a quelques mois, l'ambassadeur français Joël Meyer a été expulsé purement et simplement du Mali.