Claude Sahy : "Ouattara est le digne héritier d'Houphouët-Boigny"

Secrétaire exécutif adjoint chargé de la Communication et de la Propagande du RHDP, Claude Sahy, par ailleurs chef de cabinet du président de la République, invite les intellectuels de son parti à mettre davantage en lumière, par leurs contributions intellectuelles, « les actions du Président Ouattara, (qui) ne doivent pas être sous le boisseau ». Ci-dessous, son adresse aux militants.

Claude Sahy aux intellectuels du RHDP : «Les actions du Président Ouattara ne doivent pas être mises sous le boisseau »

Le Président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne et modèle, disait : « Il y a deux grands personnages au monde qui n’ont jamais écrit un mot, même pas une seule lettre, mais qui sont les plus lus au monde, Mahomet et Jésus-Christ. Vous allez me dire qu’ils l’ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd’hui, ici rassemblés, jeunes, vieux, enfants, vous êtes les disciples de mon action ».

Oui, vérité inaltérable. Aujourd’hui, le Président Alassane OUATTARA est le digne héritier du Père fondateur. Il incarne par sa posture et ses actions sur le plan national et sur la scène mondiale, une véritable chance pour la Côte d’Ivoire et pour les populations ivoiriennes. Certes, dans l’imagerie populaire, il est souvent seriné que « nul n’est prophète en son pays ». Cela pourrait avoir, sous un prisme religieux ou théologal, valeur de dogme.

Cependant, le Président Ouattara, lui, a une aura exceptionnelle ainsi qu’un plébiscite et une reconnaissance qui lui valent tout le respect et la considération dont il jouit sur la scène nationale, régionale et planétaire. C’est une notoriété qui se traduit par une adhésion massive des Ivoiriens à sa vision d’une Côte d’Ivoire unie, solidaire et prospère. Une Côte d’Ivoire à jamais rassemblée, une et indivisible et qui constitue un havre de paix.

Le Président Ouattara mérite d’être admis au Panthéon des immortels de l’Histoire avec grand ‘’H’’

Ces préceptes cardinaux de la vision politique du Président OUATTARA sont quotidiennement mis en pratique par son gouvernement et son grand parti citoyen qu’est le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Le Président Alassane OUATTARA est, à la vérité, sur un plan existentiel et politico-philosophique un Houphouëtiste orthodoxe. Un disciple vrai et réel. En attestent les actes qu’il a posés.

Aussi, la dimension et l’envergure des actions du Président OUATTARA, ne s’inscrivent-ils pas uniquement dans l’instant présent. Elles ont une grande portée téléologique parce que, transgénérationnelles et atemporelles. C’est la raison pour laquelle celles-ci, ne devraient être mises sous le boisseau. C’est un bréviaire. Une source intarissable où chacun et tous pourraient s’y abreuver.

Ces actions, comme on peut le constater, ont besoin d’être formalisées puis amplifiées partout, ici et ailleurs sur l’échiquier mondial. En l’espèce l’objectif est de les diffuser à grande échelle, puis, de les infuser dans le « corpus social » afin qu’un plus grand nombre en prenne connaissance et se les approprient. Il appert donc, que le Président Alassane OUATTARA, pour ses énormes états de services sur l’échiquier international, mérite d’être admis [à l’instar du Président Félix Houphouët-Boigny], au Panthéon des immortels de l’Histoire avec grand ‘’H’’.

Promouvoir et magnifier le magister du Président OUATTARA

Un impératif s’impose donc à nous : relayer quotidiennement ses actions fortes, dans tous les cercles, milieux, centres d’intérêts et autres lieux où le peuple discute et débat de toutes les questions qui touchent à la vie de la nation. Cette stratégie d’occupation de l’espace mondial de l’information, amplifiera celle généralement dévolue à la presse nationale et internationale, dont le seul clairon, ne saurait suffire à promouvoir et à magnifier le magister du Président OUATTARA dont l’humanisme, le pragmatisme et la bienveillance font déjà école aujourd’hui, et plus encore demain…

C’est pourquoi, je voudrais m’adresser particulièrement, à tous les intellectuels de notre grand parti le RHDP, aussi nombreux qu’illustres dans leurs domaines respectifs de haute qualification. Des éminences grises dont la pensée, la réflexion et les analyses font autorité urbi et orbi. Chers intellectuels, vos lumières sont indispensables dans le processus actuel de pérennisation que nous initions sur les actions du Président OUATTARA.

Seule votre érudition pourrait contribuer à la compréhension, via la vulgarisation, des grands enjeux qui les sous-tendent. Mieux, leur impact sur le présent, le devenir de la Côte d’Ivoire et celui de l’Afrique. Par vos analyses pertinentes, objectives et intelligibles, vous pourriez relever l’opportunité et l’avant-gardisme de la vision du Président, tout en suggérant des idées qui les rendraient plus efficaces, plus accessibles et plus en adéquation avec les attentes de nos populations.

Aussi, voudrais-je vous lancer cet appel solennel à vous approprier notre cause commune. Au regard de la force ainsi que de la puissance de la qualité « d’intellectuel » que vous incarnez dans notre société, je vous invite à prendre ou à tout le moins, à reprendre voire à occuper, la place qui est la vôtre dans cette vaste œuvre de construction de la Côte d’Ivoire sous l’heureuse impulsion du Président OUATTARA et du RHDP. ‘’Confido et simul vincemus !’’ « Confiance et ensemble nous gagnerons ! ».

Claude Sahy

Ambassadeur Secrétaire

Exécutif Adjoint chargé de la Communication et de la Propagande du RHDP