Affaire numéro 1 du Rap Ivoire: Fior de Bior répond à Didi B

Invité récemment à l’émission Faha Faha diffusée sur la chaine Ivoire Music Tv, le jeune artiste ivoirien, Fior de Bior, a été interrogé sur les propos de Didi B qui pretend être le numero 1 du RAP Ivoire. Ce qu'il a dit.

Fior de Bior: ‘’Si tu dis que je suis numéro 1 du Rap Ivoire, moi-même je ferme mes portes’’

Révélé il y a quelques années grâce à une vidéo devenue virale sur la toile, Fior de Bior a très rapidement été recruté par l'artiste Couper-décaler, Ariel Sheney qui, à travers son label As Record, a décidé de prendre en main la carrière musicale du jeune homme.

Sous la houlette du label As Record, le rappeur dévoile en novembre 2019, un single délirant intitulé «Kpokpopouho soualélé» qui a connu un véritable succès auprès de la jeunesse ivoirienne. Ambitieux, le jeune homme met en place son propre label de production, dénommé F2B Prod.

Il dévoile en février 2020 une chanson intitulée ''Piqué piqué'', réalisée en featuring avec son ami d'enfance, Oyoki Onanayo, qui cumule aujourd'hui près de 2 millions de vues sur YouTube. Fior de Bior a également réalisé des featurings avec des artistes ivoiriens de renom, notamment Serge Beynaud et Dj Lewis.

Le jeune artiste a également réalisé un featuring, en mars 2021, avec le célèbre rappeur français Niska. Cette fameuse chanson intitulée ''Gnonmi avec lait'' dont le succès a outrepassé les frontières de la Côte d'Ivoire et a même permis à Fior de Bior d'effectuer sa toute première tournée européenne.

En fin d'année 2021, le rappeur a dévoilé une autre chanson intitulée ''Godo godo'' qui a aussi été un succès. Il est incontestablement l'un des artistes ivoiriens les plus en vogue du moment.

Invité récemment à l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music Tv, l'artiste a été interrogé sur les propos de Didi B du groupe Kiff No beat qui prétend être le numéro 1 du RAP Ivoire.

"Moi je ne suis pas dans le Rap Ivoire. Ma musique est mondiale. Moi je tourne avec les Charo, les Niska, les Tiakola, les Tisco. Je cherche à avoir disque de platine, double disque. Même si je fais 100 millions aujourd'hui, c'est petit pour moi. Si tu dis que je suis numéro 1 du Rap Ivoire, moi-même je ferme mes portes. Je me renferme, c'est comme si je me crée un monde pour être numéro 1. Le Rap Ivoire est limité, c'est un petit monde. Mais après, si je fais mon truc je peux pas me contenter de la Côte d'Ivoire. « Mon godo godo», ça cartonne aux Antilles, en Guadeloupe. J'ai la réflexion très longue", a-t-il indiqué.