Diplomatie: Que retenir de la visite de Joe Biden en Israël?

Pour son premier voyage au Moyen-Orient depuis sa prise de fonction, quel pays mieux que Israël pour accueillir le président américain Joe Biden. Cette visite effectuée du 13 au 15 juillet 2022 par le locataire la Maison Blanche s'inscrit dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient.

La sécurité d'Israël face à l'Iran

Les liens séculiers entre les Etats-Unis et son allié historique, Israël ne sont plus à démonter. Et la première visite du 49éme président américain dans l'Etat hébreu a été d'abord placé sous le sceau du renforcement des rapports de courtoisie et d'amitié qui existent entre les deux peuples qui ont en partage une histoire commune depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

Dès sa descente d'avion sur le Tarmak de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, Joe Biden a clamé haut et fort que les Etats-Unis resteront toujours engagé au côté de l'Etat hébreu pour assurer sa sécurité. Cette position rappelle que Israël est un protégé de la nation américaine dans un contexte du géopolitique ou l'Etat hébreu fait face à la menace de l'armement nucléaire développé par l'Iran.

A cet effet, le président américain a été invité par le premier ministre israélien, Yair Lapid a resté ferme face à l'hégémonie nucléaire iranien. Il a assisté par ailleurs aux exercices militaires de l'armée israélienne qui a exhibé sa capacité de réaction et de défense anti-missile du pays dont le système Iron Dome.

Un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite

Isolé dans la région surtout après s'être tombé en disgrâce avec l'Arabie Saoudite, la nation hébraique espère sous les auspices des Etats-Unis renouer ses rapports avec le royaume. Ainsi le premier ministre hébreux, Yair Lapid aurait demandé à Joe Biden qui s'est rendu dans le royaume saoudien depuis ce vendredi de jouer la médiation pour un réchauffement des rapports diplomatiques entre les deux pays. "Nous allons continuer de faire avancer l'intégration d'Israël dans la région « a déclaré Joe Biden avant son départ pour l'Arabie Saoudite.

"Nous espérons et agissons de façon à ce qu'il s'agisse des premiers pas du début, d'un processus de normalisation" a également déclaré un haut responsable israélien.

Par ailleurs sous la houlette de l'ancien président de l'administration américaine, Donald Trump, Israël a normalisé ses relations entre les Emirats arabes unis et le Bahreïn en 2020.