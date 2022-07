Laurent Gbagbo en deuil : Youan Bi Angenor meurt dans un accident

Laurent Gbagbo vient d’être frappé par le deuil. Youan Bi Angenor, anciennement secrétaire général adjoint du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire), est décédé. L’information a été portée à travers un communiqué du parti de l’ex-chef d’État ivoirien.

Youan Bi Angenor, proche de Laurent Gbagbo, n’est plus

Selon le communiqué publié par le PPA-CI, Youan Bi Angenor, qui occupait le poste de secrétaire général adjoint au sein du parti de Laurent Gbagbo, a perdu la vie le jeudi 14 juillet 2022 dans un accident de la circulation sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé.

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire appelle ses militants à la prière et au recueillement. Il a également présenté ses condoléances à l’épouse, aux enfants et à la famille biologique du disparu ainsi qu’à l’ensemble des sympathisants et militants du PPA-CI.

Informé du décès de Youan Bi Angenor, Charles Blé Goudé a immédiatement réagi. "C'est un véritable drame d'autant plus que le camarade se rendait à la levée du corps de sa défunte petite soeur lorsque survint un accident de circulation duquel il ne sortira malheureusement pas vivant après son transfert à l'hôpital général de Bouaflé", a déclaré le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples).

L’ex-détenu de la prison de Scheveningen a indiqué que "la disparition du camarade Youan Bi et les circonstances de son décès" le laissent sans voix. "Par ma voix, tout le COJEP pleure un camarade avec qui, nous avons fait du chemin avant que nos chemins politiques ne se séparent", a ajouté Charles Blé Goudé.

Ci-dessous l’intégralité du communiqué officiel annonçant le décès de l’ex-secrétaige général adjoint :