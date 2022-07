Côte d’Ivoire: Victoire Immobilier rafle le prix du meilleur promoteur immobilier

Et de deux pour Victoire Immobilier. L'entreprise dirigée par Arnaud Essoh, a reçu le prix du meilleur promoteur immobilier lors de la cérémonie de distinction des meilleurs marques et services commercialisés en Côte d’Ivoire, organisée par le Label des Consommateurs Africains, le mercredi 13 juillet 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

Victoire Immobilier, lauréat du Label des Consommateurs africains dans la catégorie Promoteur immobilier

« C’est une grande distinction qui vient confirmer le sérieux de notre travail et la responsabilité que nous avons de maintenir un service de qualité, mais aussi et surtout de continuer à tenir nos engagements auprès de tous nos partenaires. Toute la gloire revient à Dieu », a déclaré Arnaud Essoh, l’Administrateur général de Victoire Immobilier.

Sur 45 marques de produits et services commercialisées en Côte d’Ivoire, qui ont reçu le Label des Consommateurs Africains, la société Victoire Immobilier a raflé le prix du meilleur promoteur immobilier au terme d’un processus d’attribution rigoureux qui prend en compte le passage devant le Comité d’Ethique, le vote en ligne et l’enquête terrain auprès des consommateurs.

"C’est en moyenne 15.000 consommateurs qui sont sondés chaque année, et pour être élu Label des Consommateurs Africains, il faut avoir une moyenne d’au moins 16 sur 20", a expliqué Wilfried Stéphane, Directeur commercial chez Le Label, entreprise promotrice du prix en Côte d’Ivoire.

Cette autre distinction est la deuxième que remporte Victoire Immobilier, en moins d’un an. En mars dernier, l’entreprise citoyenne spécialisée dans l’aménagement et la vente de terrains en Côte d’Ivoire (avec des succursales à Bouaké, à Yamoussoukro, au Burkina Faso et en France) avait reçu le 1er prix de la qualité de l’accueil du secteur de l’immobilier, pour la qualité de ses services d’accueil, à l’occasion de la 3ème édition des « Pépites de l’accueil », organisée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.

Le Directeur de cabinet adjoint, représentant le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des PME a traduit les félicitations et la reconnaissance du Gouvernement aux lauréats de cette édition. Il les a encouragés à poursuivre des efforts pour l’amélioration et la diversification de leurs produits, tout en les incitant à "œuvrer à rendre disponible les produits dont ont besoin les consommateurs pour sortir de la dépendance des produits importés".

Le mercredi 14 novembre 2018, l’entreprise avait été lauréate du prix international "Star for leadership in quality", dans la catégorie Or à Paris en France, les 30 juin et 1er juillet 2018. Par ailleurs, Victoire Immobilier a reçu un prix à la cérémonie des awards « The Bizz », à Hong Kong en 2019.

Soulignons par ailleurs que Victoire Immobilier offre des terrains et logements accessibles à tous. C’est une entreprise citoyenne engagée dans au moins 35 projets immobiliers et fonciers dont 18 ont déjà été livrés, 4 sont en cours de livraison depuis le début de l’année et 13 autres sont en cours de commercialisation.

Les projets phares sont le site Songon M'Brathé qui dispose d’un ACD global bénéficiant d’une vue lagunaire et située en bordure de la côtière menant à Dabou, la Cité du Bonheur située à Grand-Bassam entre le Fleuve Comoé et la lagune Ebrié, la future ville verte d’Andou M’Batto en bordure du fleuve Comoé, ainsi que le site de Bessikoi, dans la zone du nouveau CHU d’Angré.