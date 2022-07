Côte d’Ivoire: Gasset ramène Seko Fofana chez les Eléphants

Seko Fofana fait son retour chez les Éléphants de Côte d’Ivoire. Le coach Jean-Louis Gasset a rencontré le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé 2022.

Éléphants de Côte d’Ivoire : Belle prise de Gasset, Seko Fofana de retour en septembre

Bonne nouvelle du côté des Éléphants de Côte d’Ivoire ! Après avoir longuement refusé de revenir en sélection pour se concentrer sur son club, Seko Fofana va finalement faire son retour avec les Éléphants. C'est sur son compte Facebook que la Fédération ivoirienne de football a annoncé la nouvelle.

"Le retour de Seko Fofana en sélection sera effectif en septembre prochain pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. L’annonce de son retour a été faite par le sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui l’a rencontré ce vendredi 15 Juillet 2022 à Rodez dans l’Aveyron où il est en stage avec son club, le Racing club de Lens. En effet, l’international ivoirien de 27 ans, s’est dit heureux et motivé de retrouver bientôt les Éléphants. Cette rencontre conviviale et positive rentre dans le cadre de la démarche du coach Gasset de rencontrer tous les internationaux ivoiriens susceptibles de faire progresser la sélection", a annoncé la FIF.

Seko Fofana fera son grand retour en sélection en septembre. Alors que le sélectionneur Patrice Beaumelle avait fait appel à lui l'été dernier pour les matches de septembre 2021, Fofana avait choisi de ne pas honorer cette convocation afin de se concentrer sur ses performances en club. Le milieu de terrain du RC Lens n'a plus joué sous le maillot des Éléphants depuis novembre 2019.

Le milieu ivoirien du Racing Club de Lens, Seko Fofana, a remporté l'édition 2022 du Prix Marc Vivien Foé RFI - FRANCE 24. Ce prix individuel récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1 durant la saison 2021-2022.

Sous le maillot des Sang et Or, Seko Fofana a notamment inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives cette saison.