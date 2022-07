Fécafoot : Samuel Eto’o vire le coordonnateur Bill Tchato

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) continue son ménage au sein de l’instance nationale, Samuel Eto’o vient de virer le coordonnateur des sélections nationales Bill Tchato.

La Fécafoot se renforce et remercie Bill Tchato, le coordonnateur général des sélections nationales

Le président de la Fédération camerounaise de football change ses collaborateurs, à quelques mois du Mondial 2022. Le coordonnateur des sélections nationales Bill Tchato a en effet été congédié.

Cet ancien coéquipier ne semble plus répondre convenablement aux attentes de Samuel Eto’o, en ce qui concerne la coordination des sélections nationales du Cameroun.

L’ancienne star du FC Barcelone a donc remercié celui-ci et il est remplacé par Benoît Angwa, un autre ancien coéquipier. Tous deux ont joué entre 2011 et 2012 à l’Anzhi Makhatchkala.

Il y a quelques jours, l’on apprenait le retrait par Samuel Eto’o du groupe Whatsapp des Lions indomptables du Cameroun, les numéros de trois joueurs internationaux ; ces trois personnes n’avaient pas été rappelées en sélection depuis la fin de la CAN 2021.

La purge entamée par le président de la Fécafoot a même atteint l’équipementier Le Coq sportif, habilleur des Lions Indomptables.

Les deux parties sont en désaccord depuis quelques semaines. Alors que la Fécafoot a décidé de rompre le contrat avec l’équipementier français le 1er juillet, Le Coq sportif, de son côté, réaffirme son engagement à travailler avec l’instance faîtière du football camerounais et menace de la traîner en justice en cas de rupture abusive du contrat.

Thierry Ndo, nouveau Team Press Manager

Plusieurs autres perdonnes rejoignent également le groupe, à l’ins­tar du docteur Fotso.

Le poste de Team Press de la sélection A des Lions Indomp­tables, autrefois réservé aux seuls journalistes de la chaîne publique ou de fonctionnaires, a été pour la première fois confié à un journaliste de la presse privée, Thierry Ndo. Une décision qui n’est cependant pas unanimement saluée.

En effet, le politologue, Moussa Njoya, que certains à la Fécafoot disent proche de l’ancien président Seidou Mbom­bo Njoya, s’insurge contre la nomination de Thierry Ndoh, l’un des plus grands soutiens de Samuel Eto’o dans la presse.

«Nommer Thierry Ndoh comme Team Press Manager de l’équipe de football senior, c’est exactement comme nommer Jean de Dieu Momo à un poste ayant été occupé par les excellents professeurs Mau­rice Kamto et Jean-Pierre Fogui ! Encore que Momo était quand même connu de 80 % des Camerounais et avait un semblant de carrière internationale !», écrit le doctorant, très intéressé par les questions de football au Cameroun. Le présentateur de l’émission de foot Mfandena sur Sky One radio remplace le journaliste de la Crtv, Serge Léopold Guiffo.

Rappelons qu’au Mondial, les Lions Indomp­ta­bles affronteront la Suisse, la Ser­bie et le Brésil dans le groupe G.