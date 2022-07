Mercato: Le Sénégalais Kalidou Koulibaly débarque à Chelsea

Après 8 ans de loyaux services rendus au Napoli, Kalidou Koulibaly est désormais un joueur de Chelsea. Le club anglais a officialisé la signature de l'international sénégalais ce samedi 16 juillet 2022 à travers un communiqué.

Kalidou Koulibaly signe en Premier League

Au cœur des feuilletons du mercato estival depuis plusieurs années, Kalidou Koulibaly va finalement découvrir un nouveau championnat à 31ans. Le Lion sénégalais vient de parapher un contrat de 4 ans avec le club londonien.

« Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Koulibaly, coéquipier international d’Edouard Mendy, renforcera considérablement nos options défensives suite aux départs de Toni Rüdiger et Andreas Christensen », précise le communiqué du club londonien.

L'indemnité de transfert est de 40 millions d'euros pour celui qui a disputé 236 matchs en Série A et a inscrit 13 buts.

Délesté de Toni Rüdiger partie au Réal Madrid et d’Andreas Christensen qui a rejoint le FC Barcelone, Chelsea tient avec le transfert du champion d'Afrique 2021, un renfort de taille pour sa défense.

Un roc pour suppléer les départs de Rudiger et de Christensen

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde au cours de ces dernières années, le natif de Paris est sans doute un renfort de taille dans la ligne défensive de Chelsea. Kalidou Koulibaly allie puissance athlétique et intelligence dans le placement et est un parfait mélange de rudesse et précision.

Fort dans les duels et dans les airs, le capitaine des Lions du Sénégal est doté également d'une bonne relance en témoigne ses nombreuses diagonales pour alerter les joueurs offensifs du Napoli. Il formera une paire centrale idéale avec l'autre taulier, Thiago Silva.

Koulibaly, Sterling, Chelsea affiche ses ambitions

La crainte d'une éventuelle dégringolade de Chelsea après l'air Roman Abrahmovitch se dissipe peu à peu. Le nouveau propriétaire américain Ted Boëly est bien décidé à maintenir le statut du club qui est l'une des grosses écuries en Europe. Et ce recrutement de l'ancien joueur du FC Metz, quelques jours après celui de Raheem Sterling, illustre bien les ambitions des nouveaux dirigeants dans l'optique de la saison prochaine.

Avec cet effectif à disposition, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand est désormais dans l'obligation de faire des résultats.