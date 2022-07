Banque: L'agence UBA Dubaï ouvre sous le nom Africa Global Bank

La Banque panafricaine UBA ouvre sous le nom de Africa Global Bank à Dubaï. Elle sera dirigée par l’homme d’affaires Vikrant Bhansali. L'annonce a été faite par son PDG, Tony Elumelu.

UBA Dubaï: Le milliardaire Tony Elumelu établit la correspondance bancaire entre l’Afrique et les Emirats Arabes

Cette nouvelle agence entend offrir plus d’opportunités d’affaires aux Africains, a indiqué son Président directeur général (PDG), Tony Elumelu, lors du diner-réception offert, jeudi 14 juillet 2022, au Palazzo Versace dans la capitale Emirati.

Selon M. Tony, UBA s’installe à Dubaï pour davantage faciliter la correspondance bancaire entre l’Afrique, le reste du monde et les Emirats arabe unis (EAU). La banque offre l’opportunité aux africains de faire du business avec les populations de Dubaï et vice-versa.

Il s’est félicité de cette aventure de longue durée qui vient de se réaliser et qui fait de l’institution financière, la première de l’Afrique subsaharienne qui pose sa valise dans le moyen orient.

Nommé directeur général de la filiale à Dubai, le banquier du moyen orient Vikrant Bhansali a salué la clairvoyance des dirigeants de la banque d’avoir songé à s’implanter dans ce pôle touristique qui devient de plus en plus « la passerelle pour l’Afrique » à travers la présence massive de ses tops business.

« Nous avons la force financière et la technologique pour faciliter le commerce et le business en Afrique. Des atouts que nous allons mettre à profit ici pour demeurer unique », a assuré M. Bhansali au cours d’une soirée féerique dans l’une des salles du somptueux Palazzo Versace.

UBA, qui incarne la diversité et la richesse de la culture de l’Afrique et d’au-delà, est également présente aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France et bientôt dans le Far-west (Amérique lointaine), signale-t-on.

