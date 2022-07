Titrologie : "Audit des ministères, rien que du bluff !"

Mardi 19 juillet 2022, la titrologie ou revue de presse ivoirienne fait le tour d’horizon de l’actualité en Côte d’Ivoire. Divers sujets sont abordés par les médias. Il s’agit entre autres des audits dans les ministères, le brûlant dossier des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et l’affaire du trafic de drogue.

Titrologie : Trafic de drogue, "Ouattara demande l’accélération du dossier"

C'est le journal Le Temps qui donne le ton. Dans sa titrologie, le journal proche de l’opposition ivoirienne revient sur les audits lancés dans les ministères par les autorités ivoiriennes et la lutte contre la corruption. "Trop de bluff !", écrit le confrère. Il ajoute que la Côte d'Ivoire compte "trop d’institutions pour de maigres résultats".

L’affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés au Mali il y a quelques jours continue d’alimenter l’actualité nationale. En effet, selon L’Inter, le président malien, Assimi Goïta, "confie une mission de médiation du Togo pour régler le conflit". Par ailleurs, Le Temps soutient que les militaires détenus depuis le 10 juillet 2022, seront jugés le 22 juillet. Le confrère lève un coin du voile sur les peines qu’encourent ces soldats.

La récente encontre entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo occupe également l’actualité. "Après sa rencontre avec Bédié et Gbagbo, le gros dilemme de Ouattara face aux va-t-en guerre", note Le Bélier Intrépide. Sur le même sujet, on peut lire dans la titrologie de Le Nouveau Réveil que le président ivoirien "a plus de sacrifices à faire que Bédié et Gbagbo".

Il faut savoir aussi que dans l’affaire des deux tonnes de cocaïne saisies, Alassane Ouattara "demande l’accélération du dossier", nous fait savoir Soir Info. Le média révèle également le pays où s’est réfugiée "une partie des présumés cerveaux du trafic".

Les épreuves écrites du BTS (Brevet de technicien supérieur) ont débuté le lundi 18 juillet 2022. L’Essor ivoirien affirme que ce sont au total 61 000 candidats qui affrontent l’examen.