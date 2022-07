MTN CI sensibilise les femmes aux métiers du numérique

Lundi 18 juillet 2022, un panel initié par MTN Côte d’Ivoire s’est tenu à l’hôtel Azalaï Abidjan pour la sensibilisation des acteurs de l’éducation sur l'excellence des jeunes filles et des femmes en général dans les métiers de la science.

Awards de l’excellence Nelson Mandela : MTN organise un panel de sensibilisation

Ce panel s’est tenu en marge de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela, défenseur iconique incontesté de l’éducation.

La faible proportion de femmes dans les professions technologiques et scientifiques, résultant des inégalités d’accès des jeunes filles et des femmes aux formations technologiques et scientifiques est une préoccupation majeure pour les gouvernements, les milieux scientifiques et les organisations féminines du monde entier. C’est pourquoi, MTN Côte d’Ivoire, partenaire de l’éducation par excellence, s’est approché du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation afin de créer une plateforme de l’éducation numérique pour tous.

L’objectif du panel etaut de sensibiliser l’écosystème afin d’amener les jeunes filles à l’excellence, à les orienter en particulier vers les carrières et professions du numérique et de la technologie. Il s’agit aussi d’accroître la représentation des femmes dans les métiers du numérique et technologiques en particulier et inciter les entreprises, organisations et structures à l’égalité du genre dans l’accès aux métiers dans lesquels les femmes restent sous-représentées.

Le panel a réuni sur le même plateau, le professeur Mariatou KONÉ, ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mme Christelle N’Cho ASSIROU, présidente de l’ONG Femmes & TIC, ainsi que la secrétaire générale de MTN Côte d’Ivoire, Mme Natenin COULIBALY.

Plusieurs thématiques ont été abordées par les panélistes. Mariatou KONÉ s’est exprimé sur les principaux défis auxquels le système scolaire fait face et qui peuvent engendrer l’échec scolaire.

Mme Natenin Coulibaly s’est prononcé sur la contribution du secteur privé à l’autonomisation des jeunes filles, notamment celle de MTN CI. Enfin, Mme Christelle Assirou N’Cho, présidente de l’ONG Femmes et TIC, est intervenue sur le potentiel des femmes dans le numérique.

MTN CI, entreprise socialement engagée, continue de multiplier ses actions à travers sa fondation dans divers domaines notamment l’entrepreneuriat, l’autonomisation et la formation afin de contribuer au bien-être des populations.