Cardi B: La rappeuse aime s'occuper elle-même de ses enfants

Cardi B n'a pas encore 30 ans mais elle a déjà écrit un chapitre luxuriant du rap américain sans pour autant, occulter sa vie de mère de famille. Comment concilier la carrière musicale et la vie de famille? Elle en est le parfait exemple.

Cardi B, la mère parfaite

Si la plupart des femmes artistes ont recours à des nounous pour s'occuper de leurs enfants dès leurs naissances, Cardi B n'est pas de cette race. Dans une interview accordée à Vogue Singapour, la rappeuse a révélé qu'elle n' a jamais eu besoin de recourir ni à des nounous ni à sa maman pour prendre soin de ses enfants.

« Vos parents ont déjà vécu leur vie et élevé leurs enfants. Ils sont plus âgés et n’ont plus la même énergie que lorsqu’ils avaient 20 ans. Je ne suis jamais loin de mes enfants parce que c’est ma responsabilité en tant que mère », a-t-elle expliqué.

Et pourtant, l'artiste avait prévu initialement de confier son premier enfant à une nounou afin de se concentrer sur sa carrière. « Je n’avais pas sorti mon premier album quand j’ai découvert que j’étais enceinte. Tout le monde était très nerveux pour ma carrière et mon futur, mais j’ai continué à leur dire, “C’est facile. Croyez-moi, je vais prendre une nounou et elle se déplacera avec moi. Ça ne va pas être une prise de tête”. »

Au finish, tout comme avec la naissance de son premier bébé Kulture âgé de 4 ans, elle a mis entre parenthèses sa carrière après la naissance de son second bébé Wave (1an).

Cardi B, une rappeuse titanesque

Beauté truculente, silhouette séduisante, voix caverneuse, c'est la définition parfaite de Cardi B. La rappeuse américaine a fait une entrée fracassante dans le giron du rap américain en apparaissant sur un remix de Shaggy intitulé "Boom Boom" en 2015. Mêlant puissance vocale à la finesse, puntsch à la douceur, la native de New York va franchir véritablement un palier avec la sortie en 2017 de son single "Bodak yellow ", un tube à grand succès qui la place en tête des starts.

Avec des œuvres musicales comme "Bartier Cardi", "Invasion of Privacy" en 2018, l'artiste a confirmé son immense statut de rappeuse d'exception. Pour rappel, Cardi b a déjà collectionné des distinctions, en l’occurrence le prix du Meilleur album de rap aux Grammy Awards 2019.