Soldats arrêtés au Mali: Pourquoi Ouattara remercie Faure Gnassingbé

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce mardi 19 juillet 2022, au Palais de la Présidence de la République, avec M. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Régionale et des Togolais de l’Extérieur, porteur d’un message de S.E.M. Faure GNASSINGBE, Président de la République Togolaise.

Les échanges ont porté sur les questions de paix et de sécurité. A cet égard, M. Robert DUSSEY a indiqué que les deux Chefs d’Etat sont favorables et disposés à la préservation de la paix et de l’entente entre les peuples et les Nations.

Dans ce cadre, le Ministre Togolais a évoqué son séjour à Bamako, au Mali, le lundi 18 juillet 2022, au cours duquel il a abordé la situation des 49 soldats ivoiriens détenus dans ce pays, en précisant que sur cette question, le Président Alassane OUATTARA a exprimé ses remerciements au Président Faure GNASSINGBE, pour les initiatives prises en vue de trouver une solution rapide.

Notons que le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima OUATTARA, et le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARRASORO, ont pris part à la rencontre.

Source : Présidence ivoirienne.