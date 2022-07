Ce que Ouattara, Gbagbo et Bédié décident pour Guillaume Soro

Le cas Guillaume Soro a été au menu des échanges entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo le jeudi 14 juillet 2022. Ensemble les deux anciens présidents et le chef de l’État ont pris une décision concernant l’ex-patron de l’Assemblée nationale.

Le cas Guillaume Soro au menu des échanges entre Gbagbo, Ouattara et Bédié

Laurent Gbagbo avait déjà évoqué le cas de Guillaume Soro auprès d’Alassane Ouattara deux mois après son retour en Côte d'Ivoire. Le "Woody" de Mama et le président ivoirien s’étaient rencontrés le mardi 27 juillet 2021 au palais de la présidence de la République.

"Le président Ouattara m'a dit deux mots de Soro. Donc, tout ça, ça fait partie de nos combats, mais il faut aller pas à pas. Pour le moment, c'est ceux qu'on peut sortir par un décret, après les autres, je vais aussi monter au créneau pour parler d'eux pour qu'ils reviennent au pays", avait dit le fondateur du PPA-CI(Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Près d’un an après, le cas de l’ex-député de Ferké a été remis sur la table à la faveur de la rencontre entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié le jeudi 14 juillet 2022. Selon des informations fournies par nos confrères de Jeune Afrique, les trois poids lourds de la politique ivoirienne ont abordé le sujet avant de tomber d’accord sur une attitude à adopter.

En effet, Bédié, Ouattara et Gbagbo ont unanimement décidé de laisser la justice ivoirienne faire son travail. Il faut rappeler que Guillaume Soro a été condamné à la prison à vie. Il est reproché au leader de GPS (Générations et peuples solidaires) des faits de complot et atteinte à la sécurité de l’État. Depuis le 23 décembre 2019, l’ex-chef rebelle vit en exil loin de ses proches. Plusieurs de ses partisans sont actuellement détenus à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan).