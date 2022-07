Italie: Tiémoué Bakayoko raconte comment il a échappé à la mort

L'international français, d'origine ivoirienne, Tiémoué Bakayoko, a vécu une grosse mésaventure du côté de Milan en Italie. Ce qu'il s'est passé.

Tiémoué Bakayoko: ''Ils ont clairement mis nos vies en danger, peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça''

Tiémoué Bakayoko a connu une grosse mésaventure il y a quelques jours du côté de Milan en Italie. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit le milieu de terrain de 27 ans, en train d'être contrôlé très sévèrement par des éléments de la police milanaise.

Selon les médias occidentaux, une fusillade a éclaté non loin de l'endroit où le joueur de l'Ac Milan s'est fait contrôler. Les forces de l'ordre l'ont donc confondu à l'auteur de la fusillade avant de se rendre compte de leur erreur.

Mais cela n'a pas empêché Tiémoué Bakayoko de s'exprimer sur l'affaire par le biais de son compte Instagram. « Les autorités de Milan ont communiqué récemment, que c'était une erreur des policiers et qu'ils s'en étaient rendus compte sur le moment. L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas fait tout simplement un contrôle digne de ce nom? En demandant les papiers du véhicule, en communiquant tout simplement... », a interrogé l'ancien Monégasque, qui a également avoué avoir eu peur pour sa vie.

Le footballeur a dénoncé la mise en danger de son intégrité physique par les forces de l'ordre italiennes : « Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout, précise le milieu de terrain. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger, peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça. C'est une erreur, sachant qu'il n'y avait aucune certitude sur les suspects appréhendés», a-t-il dénoncé.