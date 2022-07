Titrologie: "Soro rentrera en Côte d’Ivoire par l'aéroport "

Titrologie 21 juillet 2022 : revue de la presse ivoirienne et des informations à la Une des journaux et médias en Côte d'Ivoire. Affi et Mabri défient le Gl. Vagondo Diomandé

Côte d'Ivoire: Le retour de Guillaume Soro se précise - Titrologie

Plusieurs sujets animent l’actualité de ce jeudi 21 juillet en Côte d'Ivoire. A en croire L’Inter, un profond malaise s’installe déjà au sein de la classe politique dans la région du Tonkpi, à quelques mois des élections locales.

Selon la Une du confrère de ce jour, les formations politiques de l’opposition notamment l’UDPCI de Albert Mabri Toikeusse et le FPI de Pascal Affi N’Guessan, ne sont pas du tout contentes du Ministre de l'Intérieur Vagondo Diomandé, cadre de la région du grand Ouest.

“Tirs groupés des camps Afi et Mabri contre Vagondo”, titre L’Inter. Le NoNouveau Réveil dévoile le chronogramme raisonnable” des Sénatoriales, municipales et régionales 2023 en Côte d’Ivoire.

Le Quotidien d’Abidjan informe ses lecteurs que “les secrets du huis clos" entre les trois grands leaders ivoiriens ont été “enfin révélés".

L’Essor précise, pour sa part, que le cas de l’ancien président de l’Assemblée nationale et ex-Premier ministre Guillaume Soro, a été tranché lors de cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et les deux anciens chefs d’Etat Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.