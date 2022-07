Paludisme: La Côte d’Ivoire met au point un traitement par Chimio-prévention

La réputation de l’efficacité du traitement par Chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) sur les enfants de 0 à 59 mois suscite l’intérêt des adultes après la mise en œuvre du projet pilote par le Ministère de la santé dans le Nord de la Côte d’Ivoire.

Chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS): le traitement s'avère efficace sur les enfants

Une équipe de l’Institut national de santé publique (INSP) a présenté, mercredi 20 juillet 2022, les résultats d’un projet-pilote de Chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS), mené pendant cinq mois, de juillet à novembre 2021, dans le district sanitaire de Dikodougou, dans la région de Korhogo.

Selon l'agence ivoirienne de presse, l’activité a permis de documenter l’acceptabilité et la faisabilité de la CPS qui consiste à administrer des doses thérapeutiques complètes sur trois jours, chaque mois, à des enfants de trois à 59 mois pour les protéger contre le paludisme clinique.

L’investigatrice principale du projet, Dr Kangah Orphée, a indiqué lors de la restitution des résultats à l’INSP d’Abidjan Plateau, que l’étude a porté sur un échantillon de 1 701 enfants. Plus de 94% des mères l’ont accepté et admis que le traitement a efficacement protégé leurs enfants. Elles partagent volontiers la réputation de l’efficacité du traitement suscitant l’intérêt des adultes.

Les agents de santé communautaire sont tout autant enthousiastes des résultats, a souligné Dr Kangah. Elle a mené l’étude sous la supervision du chef de service du Centre de recherche et de lutte contre le paludisme (CRLP), Pr Yavo William, et Pr Issaka Zongo de l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), coordinateur du projet CPS au Burkina Faso et dans la sous-région.

La région Nord de la Côte d’Ivoire est une zone endémique saisonnière où la transmission dure longtemps à l’instar des pays sahéliens comme le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Ghana et le Burkina Faso, frontalier de la Côte d’Ivoire. Au Burkina Faso, cette stratégie « sur mesure » fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis 2014, avec des résultats satisfaisants.

Représentant le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le conseiller technique, Kouamé Noël, a salué le travail de l’équipe de chercheurs et fait la promesse de rendre compte fidèlement des recommandations au ministre Dimba Pierre.

A son avis, l’adhésion unanime des agents de santé à son usage à titre préventif, la perception favorable des parents qui l’ont adopté et qui la conseillent à leurs voisins devraient faciliter l’implémentation du projet dans tout le nord du pays et son extension à tous les enfants et aux adultes, en tenant compte des réalités sociologiques des populations pour lutter efficacement contre le paludisme dans le pays.

Le nombre de décès dus au paludisme a chuté de 3 222 en 2019 à 1316 en 2020 (près de 50%) avec quatre décès dont trois enfants chaque jour et reste un défi majeur de santé publique en Côte d’Ivoire où il reste la première cause de consultations malgré la prise en charge gratuite des enfants et des femmes enceintes, la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées et les pulvérisations intradomiciliaires.

La restitution des résultats de ce projet-pilote à Dikodougou s’inscrit dans le cadre des activités de promotion et de vulgarisation des résultats de recherche en santé menées par l’INSP.