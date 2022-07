Élection départementale RHDP à Tiassalé : Alpha Sanogo élu à 100%

L'élection pour le poste de Secrétaire départemental du RHDP dans la localité de Tiassalé-N’douci, s'est soldée par la victoire de la liste Symbiose conduite par le candidat Alpha Sanogo.

RHDP : Alpha Sanogo élu nouveau secrétaire départemental de Tiassalé

Ce samedi 23 juillet 2022, jour de l'élection des Secrétaires Départementaux du RHDP, a été marqué par l'élection, à Tiassalé, de la liste Symbiose conduite par Apha Sanogo. Le Directeur des Affaires financières du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et la Couverture Maladie Universelle, a été élu à 100% par les 176 électeurs inscrits qui ont voté dans le calme et sans incident.

Aucun bulletin nul ni blanc n’ont été constatés; ce qui fait de l'élection à Tiassalé l'une des plus démocratiques, transparentes et pacifiques, contrairement à certains actes de violence constatée dans certaines localités. Tête de la liste Symbiose, d'ailleurs liste unique à cette élection, Alpha Sanogo avait pour colistiers Boni Kassi Vincent, pour la circonscription électorale de Tiassalé-N’douci Sous-préfecture; Kacou N’Guessan Innocent, pour Tiassalé Sp Gbolouville; et Doumbia Daouda, pour Tiassalé-N’douci Commune.

Le tout nouveau secrétaire départemental de Tiassalé commune et sous-préfecture, avait, contrairement à d'autres départements politiques qui ont enregistré parfois deux, voire trois listes concurrentes, réussi à taire les dissensions internes au Parti, grâce à un travail de fourmi effectué en seulement quelques mois, et ayant permis de rassembler l'ensemble des militants de base autour de l'intérêt supérieur du RHDP.

Le jeudi 21 juillet, jour de clôture de la campagne électorale, le sénateur Jean Désiré Yapobi, directeur de campagne de la liste Symbiose, avait lancé un appel aux "grands électeurs" à qui il avait demandé de donner un score à la soviétique, soit 100% des voix, à la liste conduite par Sanogo Alpha. C'est désormais chose faite.

Après le déroulement du scrutin pour l’élection des Secrétaires Départementaux dans les chefs-lieux des Départements Administratifs, ce samedi 23 juillet, devrait suivre la gestion des contentieux électoraux le 24/07/22 de 9H00 à 16H00 et le 25/07/22 de 9H00 à 12H00 à la permanence RHDP Rue Lepic, salle OBAMA. La proclamation des Résultats définitifs, est prévue pour le jeudi 28 juillet prochain.