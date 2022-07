Enseignement supérieur: De graves accusations contre Adama Diawara

La colère des Docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, monte contre Adama Diawara. Dans la lettre ouverte ci-dessous, adressée au Premier ministre Patrick Achi, Dr Origuigui Adoudoua, Spécialiste de littérature africaine contemporaine option roman africain, s'insurge contre la méthode utilisée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour tenter de régler ce dossier brûlant.

Adama Diawara incapable de régler la question des Docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire?

Excellence Monsieur le Premier Ministre, je vous écrivais dans un passé très récent pour vous instruire de la nécessité de vous dessaisir des mains de monsieur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du dossier brûlant des Docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. En vous le disant, ce n'était pas méchant de ma part. Plusieurs raisons, en effet, militent en faveur de cette option.

En fait, nous, docteurs non recrutés, ayant un statut particulier à la limite ambigū, avons du mal à nous accorder avec lui. L'ambiguïté de notre statut s'explique par le fait que titulaire du diplôme de Doctorat et sortant fraîchement des universités, nous ne savons pas qui du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de la fonction publique doit s'occuper de nous. Depuis lors nous ne faisons que végéter.

Cependant, c'est comptant sur la bonne foi et sur la proximité de M Adama Diawara avec nous que vous lui avez confié la gestion de ce dossier. Dans sa gestion, nous nous rendons compte qu'il en est incapable. Sinon comment comprendre que depuis dix mois que cette crise dure il n'arrive pas à trouver de solution ? La réponse est toute simple, il n'en a pas la solution eu égard à notre statut.

De l'incongruité de la réforme de composition sur table des docteurs

La seule option controuvée par M. Diawara est la violence policière, les ménaces et la forfanterie. Nous ne pouvons plus accepter cela car en tant que Docteurs comme lui, nous devons être traités avec plus d'égards et de respect. Aussi ne pouvons-nous pas comprendre que M. Diawara veuille coûte que coûte maintenir sa réforme de composition sur table des docteurs alors que tout le monde y compris la majorité des professeurs d'université la dénonce.

Je rappelle que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où des docteurs, après avoir été évalués par un jury international, doivent composer sur table pour être recrutés. Cela n'existe dans aucun autre pays dans le monde. Cette réforme que je qualifie d'absconse ne répond à rien. Bien au contraire, elle est dégradante et humiliante d'autant plus que toutes les universités du pays n'ont pas les mêmes maquettes pédagogiques.

M. Diawara, malgré toutes les limites à lui démontrées, persiste à toujours faire composer les docteurs là où nous proposons le recrutement par ancienneté de soutenance sur analyse de dossiers. En outre, je l'ai signifié dans mon courrier précédent, quand on proclame les résultats d'un concours, c'est par ordre de mérite jusqu'à épuisement Complet des places disponibles.

"Les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire réclament un audit de la gestion de M.Adama Diawara "

Ce n'est pas ce que M. Adama Diawara a fait. Pour le récent concours, il y a un reliquat de 102 places qu'il se doit d'annoncer à toute la nation et non les soumettre de nouveau à concours comme il le prétend. Si cette équivoque n'est pas levée, excellence, nous maintiendrons nos mouvements de rue.

Par ailleurs, excellence Monsieur le premier ministre, les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire réclament un audit de la gestion de M.Adama Diawara depuis son avènement à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Oui, je le dis, le concours de recrutement des assistants est un prétexte pour extorquer de l'argent aux pauvres docteurs pour assouvir des ambitions politiques. Nous ne pouvons plus accepter cela. M. Adama Diawara et ses suppôts nous ont trop bernés, il est tant que vous mettiez fin à cette vaste et outrancière escroquerie.

S'il y a un ministère de la bonne gouvernance, qu'il interfère celui de l'enseignement supérieur dans lequel la corruption à ciel ouvert est en train d'entamer l'œuvre immense et colossal de son excellence Monsieur Alassane Ouattara Président de la République.

"M. le Premier Ministre, faites le geste qui sauve"

Excellence Monsieur le premier ministre, comme un ventre qui a faim n'a point d'oreilles, je vous supplie de vous appesantir réellement sur notre dossier pour éviter que les docteurs non recrutés ne se déversent dans les rue avec leur famille dans le but de réclamer le droit au travail.

Votre implication suffisante suppose que vous acceptiez de rencontrer les Collectifs Des Docteurs pour mieux vous imprégner de leur situation.

L'unique solution est la prise d'un décret exceptionnel pour l'insertion socioprofessionnelle de tous ces docteurs car avec l'abscondité du concours de M. Diawara, beaucoup resteront sur les carreaux sans être jamais recrutés. Oui, excellence, la CI peut le faire en supprimant toutes ces heures complémentaires pour lesquelles elle fait tant de prodigalités inutiles.

Étant donné même que certains docteurs ont l'âge compris entre 20 et 40 ans, ils peuvent être déversés sans les lycées le temps d'intégrer l'enseignement supérieur quelques années plutard. Excellence M. le Premier Ministre, je termine mon propos en vous encourageant à faire le geste qui sauve. Votre charisme à la tête du gouvernement en dit long, usez de cela pour infléchir la position radicale du ministre Adama Diawara pour la paix sociale. Que DIEU vous guide !

Dr Origuigui Adoudoua

Spécialiste de littérature africaine contemporaine option roman africain.