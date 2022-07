Élections au RHDP: Les résultats à Koumassi, Marcory et Port-Bouët

L’élection au poste de Secrétaire départemental du RHDP est au cœur de l'actualité en Côte d’Ivoire. À Abidjan, les votes se sont déroulés dans le calme dans l’ensemble. Voici les élus dans les communes de Marcory, Koumassi et Port-Bouët.

Secrétaire départemental du RHDP: Mariam Fétigué et Georges Monney Yves élus à Marcory

C’est un véritable coup de maître que le RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix) vient de réussir en Côte d’Ivoire avec l’introduction pour la première fois d’un vote à l’élection des secrétaires départementaux à travers le pays.

A Abidjan, comme dans la plupart des autres grandes villes de la Côte d’Ivoire, tout s’est bien passé dans l’ensemble. En dehors de certaines anomalies et des troubles mineurs notés dans certaines communes, les bureaux de vote ont tous fermé à 15 heures à Abidjan.

A Marcory le duo Mariam Fétigué et Georges Monney Yves de la liste ‘’Une commune unie et solidaire’’, est arrivé en tête avec 273 voix contre 112 voix pour la liste de Idi Traoré, leur adversaire du jour.

Selon la presse locale, à Koumassi, la liste ‘’Union’’ conduite par le député Sangaré Yacouba, a été élue secrétaire départemental avec 617 voix contre 117 pour la liste ‘’Rassemblement et Solidarité’’ et 26 voix pour la liste de ‘’Ensemble pour la cohésion et le renouveau’’ de Issouf Coulibaly dit le Tché.

Dans la commune insulaire de Port-Bouët, rapporte l’Avenir, Monsieur Konaté Ibrahim a raflé la mise. Sur 627 inscrits, 428 votants ont exprimé leurs suffrages. Elue, la liste ‘’Rassemblement’’ de Konaté Ibrahim, est venue en tête avec 257 voix soit 60,47% et la liste ‘’Solidarité’’ a obtenu 168 voix, soit 39,53% des suffrages exprimés.

Pour rappel, le lundi 18 juillet 2022, le secrétaire national chargé de l’organisation, l’implantation et des adhésions, Hien Sié Yacouba, a procédé au lancement de la campagne pour l’élection des secrétaires départementaux du RHDP, au siège dudit parti, à la Rue Lepic, à Cocody Danga.