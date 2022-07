Premier League - Riyad Mahrez: "Nous voulons gagner à nouveau"

Désormais sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Manchester City après sa récente prolongation, Riyad Mahrez est plus que que jamais motivé pour apporter une plus-value considérable au club. L'international algérien a envoyé dans l'optique de la prochaine saison un message fort aux différents concurrents des Sky Blues en Premier League.

Riyad Mahrez dévoile les ambitions de Manchester City

Admirable de technicité, de vitesse, Riyad Mahrez est devenu au fil de ces dernières années un cadre à part entière de Manchester City. En témoignent ses statistiques de la saison dernière en Premier League (11 buts, 5 passes décisives en 28matchs ). Fort de ces prestations de haute altitude, la star algérienne s'est vue proposée une prolongation de contrat de 2 ans qu'il a paraphé il y a quelques jours.

Désormais il est focus sur la saison prochaine et vient de prévenir les concurrents (Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United) des Sky Blues en Premier League quant à l'ambition du club de s'offrir un 6ème titre de Premier League l'année prochaine après avoir décroché 4 titres sur les 5 dernières saisons.

«Nous voulons vraiment, vraiment gagner à nouveau. Quand la saison commence, on a envie d'y retourner. C'est la grande motivation. Nous ne pensons jamais: "Oh, ça va être facile cette année", ou nous pouvons y aller un peu doucement. Non, nous y allons à 100% depuis le début, car nous voulons gagner et nous sommes construits avec cette mentalité", a indiqué Riyad Mahrez dans un entretien accordé au Daily Mail tout en rappelant le scénario de la saison dernière.

"La dernière journée, contre Aston Villa, je me demandais, qu'est-ce qu'on fait ici? On joue à domicile et on perd 2-0 contre Villa. Parfois, vous ne vous sentez pas bien dans un match, ce n'était pas le cas ce jour-là, et les entrants sont venus et nous ont aidés à gagner - c'est la raison d'être de notre équipe", a souligné le champion d'Afrique 2019.

Erling Haaland, un renfort de taille

Les départs de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus respectivement à Chelsea et à Arsenal ne vont pas entamer le modèle de jeu ultra offensif de Manchester City qui s'est renforcé cet été avec un joueur de grande envergure qui n'est autre que Erling Haaland. La machine à but de la Norvège offre désormais une palette offensive large à Pep Guardiola.

Liverpool, un concurrent de taille pour Manchester City?

Seule équipe à arracher le titre de Premier League à Manchester City sur les 5 dernières saisons (2018-2019), Liverpool sera bien évidemment le concurrent numéro 1 de Manchester City lors du prochain exercice et ce, malgré le départ de Sadio Mané au Bayern Munich.

En effet, Jürgen Klopp le technicien allemand de Liverpool a réalisé de bon coup sur le marché des transferts cet été en recrutant notamment le très prometteur attaquant uruguayen, Darwin Nunez auteur déjà de 4 buts à l'occasion des matchs de préparation.

Au-delà de la recrue phare de l'été, les Reds peuvent toujours compter sur le génie égyptien, Mohammed Salah qui a prolongé son bail au cours de cette période de mercato estival pour animer leur ligne offensive.

De son côté Chelsea, racheté par Ted Boëly, a aussi des atouts pour prétendre aller contester le leadership de Manchester City la saison prochaine. Les Blues ont notamment enregistré les arrivées de l'attaquant anglais, Raheem Sterling et du sénégalais, Kalidou Koulibaly.

En pré saison actuellement aux Etats-Unis, Manchester City va lancer véritablement sa prochaine saison avec le match de la finale de Community Shield.