​RHDP - Agboville: Une professeure d'université élue Départementale

La liste ''Ensemble pour le développement" conduite par prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice a été élue, le samedi 23 juillet 2022, à Agboville, à l'issue du vote des secrétaires départementaux du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour démocratie et la paix).

96,24% des suffrages exprimés, est le taux obtenu par l’enseignante au département d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, tête de liste, qui avait pour colistiers Koffi Aka Charles, Aboubacar Sidik Dosso et Koné Zoumana. Ils auront en charge l’implantation et l’enracinement du parti présidentiel dans les circonscriptions d’Agboville commune et sous-préfecture, d’Azaguié et de Rubino, en prélude des joutes électorales de 2023 et de 2025. « Nous plaçons notre mandat sous le signe du développement autour de la cohésion, la solidarité, l’unité, l’entente et la paix. Vous savez que sans ces valeurs sociales, il ne peut y avoir de développement. Et pour y arriver, nous comptons suivre les pas du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et de ceux du ministre de la Santé Dimba Pierre », a confié la conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes.

Notons que, le vote dans l’Agnéby-Tiassa, particulièrement à Agboville, s’est déroulé dans un climat apaisé dans l’ensemble. Sur 1330 inscrits, 691 militants ont pris effectivement part au vote, qui s’est tenue à l’école primaire publique(EPP) Obodjikro 4 d’Agboville. Soit un taux de participation de 52%. Pour la nouvelle secrétaire départementale RHDP de la commune d’Agboville, le changement et la transparence seront au centre de sa gouvernance. Et ce, afin de porter haut les valeurs de son parti. « Au-delà de l’élection, l’intérêt c’est d’abord notre parti. Et, nous allons nous atteler à travailler avec tout le monde pour faire évoluer notre parti », s’est engagée prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, membre du Bureau politique du RHDP.

« Nous adressons nos vives félicitations à ces quatre personnalités politiques, qui sont le fruit du consensus accepté par l'ensemble des candidats. Nous traduisons également toute notre reconnaissance et notre admiration à SEM. Le Président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo et au ministre Pierre Dimba pour leur leadership éclairé », pouvait-on lire, au lendemain du scrutin sur la page Facebook du RHDP Agnéby-Tiassa.

Tizié TO Bi

Correspondant régional