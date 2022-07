Adama Bictogo hôte du Réseau des parlementaires africains contre la corruption

Selon l' Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, son président Adama Bictogo est au Bénin où il prend part, du 24 au 29 juillet 2022, à l'Assemblée générale biennale du Réseau des parlementaires africains contre la corruption de la région Afrique (APNAC Afrique) qui se tient à Cotonou.

Le président Adama Bictogo invité par son homologue de l' Assemblée nationale du Bénin

Sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Monsieur Louis Gbehounou Vlavonou, le chef de la Chambre basse du Parlement de Côte d'Ivoire, Monsieur Adama Bictogo, séjourne à Cotonou depuis le dimanche 24 juillet 2022.

A l’agenda de ce déplacement à l'occasion de la l’AG biennale de l’APNAC Afrique, le Président Adama Bictogo partagera l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la bonne gouvernance démocratique.

Le thème retenu pour cette rencontre est : “Créer des synergies pour une lutte efficace contre la corruption en Afrique: le rôle du parlement et des parlementaires”.

Outre le thème central de cette biennale, la rencontre enregistrera trois communications qui plancheront successivement sur les thématiques annexes suivantes :

Communication thématique 1: «Lutte contre la Corruption dans le système législatif en Afrique"

Communication thématique 2: « Mise en place d'un mécanisme africain de responsabilisation sur la dette et la relance économique après le Covid-19. "

Communication thématique 3: « les stratégies pour pérenniser le Réseau à travers la mobilisation des ressources et des partenariats durables"

Selon les informations fournies par l'APNAC Afrique, le Réseau, créé en 1999, à Kampala, en Ouganda, est une organisation qui vise à coordonner, impliquer et renforcer les capacités des parlementaires africains pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance.

Son mandat est promu par sa présence dans les régions de l'Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest, via ses sections nationales, et en travaillant avec d'autres organismes de lutte contre la corruption en Afrique et dans le monde.

Les principaux objectifs de l'APNAC sont:

Renforcer la capacité des parlementaires à exercer des fonctions de surveillance, notamment en matière financière

Partager des informations sur les meilleures stratégies et pratiques anti corruption

Promouvoir des projets de lutte contre la corruption basés sur les meilleures pratiques

• Coopérer avec d'autres organisations et des membres de la société civile ayant des objectifs commu