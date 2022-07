Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam annonce les couleurs de son retour

Le retour de Tidjane Thiam en Côte d’Ivoire est plus que jamais d’actualité. L'Administrateur de Kering et ancien patron de Crédit Suisse, veut faire de ce retour, après 23 ans d'absence, un chaleureux moment de retrouvailles.

Présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam, dauphin d’Alassane Ouattara?

Dans un communiqué publié ce lundi 25 juillet 2022, Marc-Arthur Gaulithy, porte-parole de Tidjane Thiam, confie que des discussions sont en cours pour préciser la date d’arrivée à Abidjan de l’ancien ministre de la planification de la Côte d`Ivoire. Après avoir reçu le feu vert du chef de l’État, le banquier franco-ivoirien se réjouit des dispositions et de l'intérêt que suscite son retour au bercail qui n’est plus qu’une question de jours.

“Nous nous réjouissons de l’intérêt que suscite la perspective d’un voyage de Tidjane Thiam en terre ivoirienne. Nous étudions actuellement, en accord avec les autorités compétentes, les dispositions à prendre pour faire de ce retour en Côte d’Ivoire, un chaleureux moment de retrouvailles”, note le communiqué. Notre source indique également que la date du retour du président du conseil d’administration du Rwanda Finance Limited depuis novembre 2020, sera bientôt connue et communiquée à la presse.

“Ces discussions sont en cours et, en conséquence, la date d’arrivée de Tidjane Thiam et de plus amples informations vous seront communiquées lorsqu’elles seront connues”, rapporte Marc-Arthur Gaulithy. Fils de l'ancien ministre ivoirien de l'information, Amadou Thiam, et d’une nièce du Président Félix Houphouët-Boigny, Tidjane Thiame s'était rendu récemment à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris afin de lancer les procédures pour l’obtention de son passeport.

Marié à une américaine et père de trois enfants, Tidjane Thiam s’est beaucoup rapproché du pouvoir en place ces derniers mois, multipliant les contacts téléphoniques entre lui et le chef de l’Etat ivoirien. Alassane Ouattara et Thiam se sont même rencontrés, à Bruxelles, en février dernier, en marge du sommet Union africaine-Union européenne.

Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, le président ivoirien et son épouse, Dominique Ouattara, ont reçu à déjeuner, dans leur résidence de Mougins (sud de la France) l’ex-directeur général du BNETD et sa compagne à la fin du mois de mai. Des sujets d’actualité ainsi que des sujets d’ordre plus personnel ont été abordés.

A Abidjan, certaines indiscrétions annoncent qu'à la présidentielle de 2025, Tidjane Thiam serait le dauphin d’Alassane Ouattara qui a perdu en moins d’un an, ses deux hommes de main: les anciens Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko.