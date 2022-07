E-commerce en Côte d’Ivoire: Jumia innove avec “Jumia Food Market”

Le leader du commerce électronique en Côte d’Ivoire, Jumia a annoncé le lancement d’un nouveau service dénommé “Jumia Food Market” proposant la livraison ultra-rapide des courses via l’application mobile Jumia Food en 15 minutes à Abidjan. La création de ce nouveau service de livraison express s’inscrit dans la ligne directrice de Jumia à vouloir faciliter la vie des consommateurs ivoiriens et à changer leurs habitudes de consommations grâce à la technologie et à l’ e-commerce.

Jumia Côte d’Ivoire lance un nouveau service de livraison express des courses en 15 minutes

Ce service de livraison des courses porte sur plus de 1500 produits composés de produits frais, de boulangerie, boissons , fruits et légumes, sauce et épices, œufs et produits laitiers, snacks apéritifs, des produits pour bébés, etc. livrables en 15 minutes partout à Abidjan.

"Les consommateurs ivoiriens achètent en ligne de plus en plus de produits de supermarchés et ils viennent sur Jumia pour trouver leurs produits de tous les jours sur Jumia. Nous avons lancé Jumia Food Market, ce nouveau service de livraison en 15 minutes partout à Abidjan pour faciliter encore plus la vie. C’est aussi un immense défi logistique, rendu possible grâce à l’ingéniosité de nos équipes de Jumia Express qui ont travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois.” a indiqué Renaud Glénisson, Directeur Général de Jumia Côte d’Ivoire. "Grâce à Jumia Food Market, chacun pourra passer sa commande pour le produit souhaité dans les catégories données et se faire livrer dans les 15 minutes qui suivront sa commande à l’adresse indiquée” ajoute-t-il.

Pour bénéficier des services de Jumia Food Market, il faut d’abord télécharger l’application Jumia Food et se rendre dans la rubrique “Jumia Food Market”. Les équipes de Jumia Food sont opérationnelles du lundi au dimanche dans des points de ventes pas ouverts au public dénommés des “Darkstores” et cela de 08H à 22H30. Ces dispositions permettent de traiter et préparer les commandes dans un temps record en vue de respecter la livraison dans les 15 minutes qui suivent la commande.

Jumia Food Market compte plus 6 points darkstore à Abidjan dans les zones de Marcory Bietry, Remblais, Marcory Résidentiel, Riviera 3, Cocody 2 plateaux et Riviera Palmeraie. A ceux-ci s’ajoute un entrepôt central permettant le stockage et la distribution des produits secs en vue d’éviter les ruptures de stocks. Plusieurs autres communes d’Abidjan sont en préparation afin d’étendre le service de livraison rapide des courses en 15 minutes à toute la capitale économique du pays.