Françafrique: Emmanuel Macron au Cameroun pour une visite officielle

Le président français Emmanuel Macron a foulé le sol camerounais lundi soir pour ce qui est de sa première visite officielle en Afrique depuis sa réélection en avril dernier pour un nouveau quinquennat à la tête de la France. C'est également la première étape de sa tournée africaine qui l'emmènera aussi au Bénin puis en Guinée Bissau.

Emmanuel Macron est arrivé à Yaoundé

Dans la soirée du lundi 25 juillet 2022, l'Airbus A330, avion présidentiel français, a atterri à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen avec le Président français Emmanuel Macron vers 22H40; lequel a entamé une visite officielle au Cameroun.

Dès sa descente du passerelle, le locataire de l'Elysée a été accueilli avec tous les honneurs dignes de son rang par le Premier ministre camerounais, Dr Joseph John Nguté. Après la revue des troupes, agrémentée par l'exécution des deux hymnes nationaux (Marseillaise, France et Ö Cameroun berceau de nos ancêtres, Cameroun), les deux hommes se sont entretenus une dizaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international Yaoundé Nsimalen.

Le chef de l'Etat français a ensuite pris le départ pour le Hilton Hôtel de Yaoundé où il a passé la nuit avant de rencontrer ce mardi 26 juillet, le président Paul Biya (89 ans) qui dirige le Cameroun de main de maître depuis 40 ans déjà.

Très attendue, cette rencontre le Emmanuel Macron et Paul Biya va tourner autour des questions liées au partenariat économique et commercial entre les deux pays qui entretiennent de cordiaux rapports diplomatiques séculiers.

Les sujets de partenariats économiques en vue

Première puissance économique d'Afrique centrale, le Cameroun entretient d'étroits rapports économiques et commerciaux depuis des lustres, en témoigne la présence des grands groupes français sur le territoire. Entre autres: Total dans les hydrocarbures et Orange dans les télécommunications.

Mais depuis quelques décennies, la France, ancienne puissance colonisatrice, a perdu son influence et son monopole dans le partenariat qu'elle entretient avec le Cameroun. Les entreprises françaises ne pèsent plus qu’environ 10% de l’économie contre 40% dans les années 1990.

Elles sont concurrencées notamment par l'Inde, l'Allemagne et surtout la Chine dont les entreprises pèsent 40% dans l'économie camerounaise. Cette visite du président français se veut donc très primordiale pour reprendre du poil de la bête. La présence d'une cinquantaine d'hommes d'affaires dans la délégation illustre bien la volonté de la France de reprendre sa place de grand partenaire commercial du Cameroun.

Des questions sécuritaires au menu

La présence sur le territoire camerounais du locataire de l'Elysée intervient donc à un moment où le monde traverse une conjoncture grave sur le plan sécuritaire avec la guerre en Ukraine mais aussi avec des crispations dans la région du bassin du Niger sur fond d'attaques terroristes et djihadistes qui n'épargnent pas le Cameroun.

Ainsi les deux hommes vont donc discuter des attaques de Boko Haram dans le nord du Cameroun mais aussi du conflit opposant dans le Nord-ouest et le Sud-ouest depuis plus de cinq ans, des groupes armés séparatistes aux forces de l’ordre.

Emmanuel Macron achèvera son séjour au Cameroun dans la soirée du mardi 26 juillet 2022 par une visite au village du dernier vainqueur français de Roland Garros, Yanick Noah, qui développe un centre de loisirs et d’éducation dans un quartier populaire de Yaoundé.

La visite officielle qu'effectue Emmanuel Macron au Cameroun est classée au second rang dans le protocole des visites après la visite d'Etat et devant les visites de travail et privées.

Pour rappel, la dernière visite d'un grand officiel français au Cameroun remonte en 2019 avec Jean Yves le Drian à l'époque ministre des Affaires Etrangères.