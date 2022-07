Un Ivoirien à Bédié et Gbagbo: "Rendez-vous à Yamoussoukro..."

Vous aimez la Côte d’Ivoire, vous aimez les Ivoiriens ? Alors toute action de portée républicaine doit nous rassembler. Vous êtes à l’image de vos militants et sympathisants qui forment ensemble avec leurs concitoyens la nation ivoirienne. Cependant la fête nationale concerne l’ensemble des ivoiriens.

Côte d'Ivoire: Bédié, Ouattara et Gbagbo ensemble pour la fête nationale

Une commémoration, un hommage à rendre à nos pères qui ont donné de leur sang, leur énergie, leur âme en somme leur vie pour notre dignité, notre souveraineté, notre indépendance. Vous avez fait preuve d’ingéniosité et montre d’un patriotisme sans faille en vous rencontrant le 14 juillet 2022 pour fumer le calumet de la paix, de l’union et la cohésion sociale. Les lignes d’une Côte d’Ivoire nouvelle unie vont inéluctablement bouger si vous les tracez durablement.

En acceptant de vous joindre tous ensemble pour le salut aux couleurs le jour mémorable du 7 août 2022 sur la terre natale du père fondateur de la Côte moderne et figure emblématique de notre souveraineté, Félix Houphouët BOIGNY, vous traduirez une fois de plus que nous pouvons gagner des combats ensemble, pleurer ensemble, rire ensemble malgré nos différences idéologiques dont par ailleurs la résultante n’est que le bien-être de notre pays et de ses habitants.

Alors donnez nous ce plaisir, faites nous honneur, confondez les oiseaux de mauvais augure en vous rendant ensemble à Yamoussoukro pour fêter ensemble et vous recueillir ensemble sur la tombe de notre père à tous en lui promettant de donner le meilleur de vous pour une Côte d’Ivoire heureuse dont il a toujours rêvée. Nous serons ce jour-là tous rassemblés autour de vous. « (..) Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, Notre devoir sera d’être un modèle, De l’espérance promise à l’humanité En forgeant unis dans la foi nouvelle, La patrie de la vraie fraternité… ». Vive la Côte d’Ivoire!

Une contribution de Idriss DAGNOGO, Ivoirien résidant en France.