RHDP - Yopougon: Le camp Coulibaly Issifou accusé de fraude massive

Le samedi 23 juillet 2022, restera gravé comme une page noire de l'histoire de la démocratie interne au RHDP, selon Doulaye. K, directeur de campagne de la liste cohésion RHDP YOPOUGON. Dans le texte ci-dessous, ce cadre du parti au pouvoir dénonce la machine de fraude mise en place à Yopougon et qui n’a pas permis une élection transparente et démocratique.

Doulaye. K: « Malgré la propagande politique du premier adjoint au maire et sa bande, le RHDP est plus que jamais divisé »

Ces élections qui avaient pour objectif de redynamiser les structures de base du parti à Yopougon, sont venues malheureusement consacrer définitivement la division interne au sein du RHDP au regard du mauvais processus électoral. C'est pourquoi, nous disons que l'enjeu est venu tuer le jeu. Ces élections devraient permettre de faire une véritable analyse diagnostic du RHDP de Yopougon après la débâcle aux élections législatives. Mais malheureusement, au lieu de sauver le parti sur la base des statistiques réelles, on a préféré sauver l'image des personnes qui ont plongé le parti dans un état comateux à Yopougon. Comme nous l'avons dénoncé avec preuve à l'appui, la liste électorale était biaisée à l'avance, faussant du coup la sincérité du scrutin.

En lieu et place des vrais électeurs, ce sont des " mercenaires électeurs" convoyés d'horizons divers qui s'y trouvaient sur la liste électorale. Donc c'est une liste électorale taillée sur mesure pour faire triompher le candidat de la liste cohésion et solidarité, qui nous a été imposée avec la complicité de la rue lepic, plus précisément du secrétariat national à l'organisation, à l'implantation et à l'adhésion où le premier adjoint au maire, Coulibaly Issifou en est le secrétaire national adjoint. Vous comprenez aisément l'origine de cette mascarade électorale. Comme preuve de la fraude organisée, nous avons démasqué 392 personnes inscrites sur le listing sur le qualificatif de membres des structures spécialisées au lieu de 96, selon le code électoral.

Nous avons la preuve, dont une copie a été déposée à la rue lepic. Il faut noter également que c'est plus d'une cinquantaine de bureaux de secteurs qui ont été retirés de la liste électorale au profit des personnes favorables à leur cause. La cerise sur le gâteau de la fraude, du jamais vu au monde, tous les douze candidats de la liste cohésion RHDP YOPOUGON, ne figuraient pas sur le listing électoral, par conséquent ils n'ont pas pu donner leur voix pour une élection où ils sont candidats. Quel incroyable talent de la fraude ? Malgré la requête pour dénoncer ces irrégularités avant le scrutin, aucune suite ne nous a été donnée. Face à ce vaste complot électoral qui en réalité dessert le parti à Yopougon, le pire est à craindre à Yopougon, si la haute direction du parti ne prend pas ses responsabilités sur le cas de Yopougon. Cette victoire apparente et provisoire de la liste cohésion et solidarité de Yopougon, est l'arbre qui cache la forêt.

"Quel RHDP de Yopougon pour les élections municipales de 2023 ?"

Avec cette parodie d'élection, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que l'horizon au RHDP à Yopougon est sombre. Ce qui nous amène à nous interroger, quel RHDP de Yopougon pour les élections municipales de 2023 ? Malgré la propagande politique du premier adjoint au maire et sa bande, le RHDP est plus que jamais divisé qu'avant les élections législatives de 2021 où nous avons perdu. Cette équipe en réalité n'est plus en phase ni avec les militants, ni avec la population. Reconduire cette équipe pour les municipales serait une véritable erreur politique aux conséquences incalculables pour le RHDP. Dans tous cas, bien que la liste cohésion RHDP ait perdu ces élections départementales grâce à une fraude massive de l'adversaire politique, nous avons gagné notre pari, à savoir démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que le RHDP va mal à Yopougon.

Deuxièmement, en seulement deux semaines d'existence de la liste cohésion RHDP de Yopougon, nous avons pu capitaliser plus de 25% de l'électorat des militants politiques du RHDP de Yopougon, malgré la fraude. Cette élection a également permis de créer un nouveau cadre d'expression pour tous les militants RHDP de Yopougon bâillonnés, opprimés, et muselés par une politique autocratique, clanique et familiale. Désormais, il faudrait compter avec Cohésion RHDP de Yopougon, comme la voix des sans voix, c'est à dire une Alternative crédible pour l'avenir et le devenir du RHDP de Yopougon.

Ce coup d'essai pour nous, fut un coup de maître, par conséquent une victoire pour avoir imposé la démocratie en interne. La liste cohésion RHDP sera toujours aux côtés de la majorité silencieuse des militants, qui souffre de ce pouvoir familial du RHDP de Yopougon. Merci à toute l'équipe de cohésion RHDP de Yopougon pour votre courage et votre abnégation. Les grandes victoires se préparent toujours avec des hommes de conviction. Cet échec n'est rien d'autre que la première étape de notre victoire prochaine. Nous sommes et nous demeurons RHDP mais dans la vérité, la justice, et l'équité. Non au militantisme moutonnier.

VIVE LE RHDP !

ViVE COHÉSION RHDP YOPOUGON

ENSEMBLE SAUVONS LE RHDP DE YOPOUGON !

Doulaye. K, directeur de campagne de la liste cohésion RHDP YOPOUGON.