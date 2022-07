Burkina: Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Sankara

Blaise Compaoré a officiellement demandé pardon à la famille de son ancien compagnon le capitaine Thomas Sankara. Dans une correspondance transmise aux autorités burkinabè par Ally Coulibaly, l'ancien président du Burkina Faso a appelé ses compatriotes à lui accorder leur pardon.

Blaise Compaoré : "J'assume et je déplore..."

Le message de Blaise Compaoré a été lu le mardi 26 juillet 2022 par Léonel Bilgo, le ministre burkinabè de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales en présence d'Ally Coulibaly, dépêché par Alassane Ouattara.

"Pour ma part, je demande pardon au peuple pour tous les actes que j’ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara", a indiqué Blaise Compaoré dans sa lettre. "J’assume et je déplore, du fond de mon cœur, tous les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m’accorder leur pardon", a ajouté le président déchu qui a trouvé refuge à Abidjan.