Orientation des nouveaux bacheliers : Voici ce qui change

Orientation après le BAC - L'opération des préinscriptions en ligne 2022-2023 dans les universités publiques et privées des nouveaux bacheliers en Côte d'Ivoire sera ouverte le 1er août 2022, rapporte un communiqué transmis à Afrique-sur7.

De nouvelles conditions introduites dans l' orientation dans les filières des universités publiques en Côte d'Ivoire

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les pré-inscriptions dans les universités publiques et dans les universités et grandes écoles privées, au titre de l'année universitaire 2022-2023, se font exclusivement sur la plate-forme www.orientationsup.net selon le programme suivant:

Du 1er août au 13 août 2022 : les pré-inscriptions dans les universités publiques.

Du 21 août au 21 septembre 2022 : les pré-inscriptions dans les universités et grandes écoles privées.

Orientation et offres de formation des universités publiques

Les offres de formation des universités publiques ainsi que leur capacité d'accueil sont présentées dans le tableau en Annexe 1.

L' orientation dans les filières des universités publiques est soumise aux critères de notes obtenues au BAC tel que présenté en Annexe 2.

L'orientation dans les universités publiques se fait selon le choix des bacheliers, mais sous les contraintes suivantes :

la limite d'âge de 23 ans (22 ans pour l'Université de Man) : ne peuvent être orientés dans les parcours de formation des universités publiques pour commencer une licence que les bacheliers âgés de 23 ans au maximum ;

les critères de notes obtenues au BAC dans les matières spécifiques du parcours demandé

Par exemple, un bachelier pour être orienté en mathématique-informatique doit avoir obtenu au BAC les notes minimales de 12 en maths et 10 en physiques chimie pour les candidats de série C, 14 en mathématiques et 14 en physiques chimie pour les candidats de série D et 11 en mathématiques et 10 en physiques chimie pour les candidats de série E.

De même, un candidat pour être orienté en philosophie doit avoir obtenu au Bac les notes minimales de 12 en philosophie et 10 en français ;

La capacité d'accueil et d'encadrement de l'établissement dans la filière choisie :

Par exemple, la licence de mathématique-informatique de l'Université Félix Houphouët-Boigny ne peut accueillir que 300 nouveaux étudiants.

La demande étant forte dans les universités publiques, l' orientation des bacheliers qui respectent les critères d'âge et de notes se fera par ordre de mérite en fonction de la moyenne obtenue au BAC.

Par ailleurs, le ministre précise que les préinscriptions dans les universités publiques concernent tant les nationaux que les étrangers. Seuls les nationaux sont concernés par les préinscriptions dans les universités et grandes écoles privées.

En sus, le ministre informe les bacheliers de l'introduction de certaines innovations quant à la procédure de préinscription dans les universités et grandes écoles privées. L'innovation majeure étant que le bachelier procède lui-même à son orientation dans l'établissement et la filière de son choix.

Aussi, les étudiants devront-ils dorénavant faire le choix de leur établissement selon la procédure indiquée à cet effet.

Notons que la pré-inscription est validée par ordre d'inscription des étudiants et selon la capacité d'accueil de l'établissement concerné.

Fait à Abidjan, le 26 JUL 2022 - Cote République

LE Prof Adama DIAWARA

