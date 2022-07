Côte d'Ivoire : Retour de Tidjane Thiam, tout est bouclé

La date du retour de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire est finalement connue. L'ex-ministre du Plan et du Développement d'Henri Konan Bédié devrait regagner Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le samedi 30 juillet 2022. L'annonce a été faite à travers un communiqué de son porte-parole, Marc-Arthur Gaulithy.

Voici la date du retour de Tidjane Thiam à Abidjan

Selon une note du porte-parole de Tidjane Thiam, le dirigeant d'entreprise est attendu en Côte d'Ivoire dans la mi-journée du samedi 30 juillet 2022. L'ex-patron du BNETD (Bureau national d'études techniques et de développement) devra séjourner dans son pays pour "quelques jours". "Il est prévu à son agenda, outre différentes activités de nature familiale et privée, des rencontres avec des autorités politiques et coutumières. En accord avec le président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, toutes les dispositions ont été prises pour faire de ce séjour un moment de retrouvailles chaleureuses et de fraternité", indique le communiqué.

Depuis un moment, des discussions étaient en cours avec les autorités ivoiriennes pour le retour de Tidjane Thiam sur les bords de la lagune Ébrié. Nous étudions actuellement, en accord avec les autorités compétentes, les dispositions à prendre pour faire de ce retour en Côte d’Ivoire, un chaleureux moment de retrouvailles”, avait laissé entendre le porte-parole du président du conseil d’administration du Rwanda Finance Limited, qui avait promis de plus amples informations dans les prochains jours.

Pour rappel, le premier dirigeant noir de l'indice boursier FTSE s'était soumis à la procédure d'obtention du passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Mardi 7 juin 2022, Tidjane Thiam a échangé avec SEM Maurice Bandaman. La représentation diplomatique ivoirienne a fait savoir que les échanges entre l'ambassadeur ivoirien et son hôte étaient "fraternels". Le fils de feu Amadou Thiam avait déjà rencontré Alassane Ouattara il y a quelques mois à Bruxelles à l'occasion du Sommet de l'UE et de l'Union africaine.