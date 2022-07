Blogueurs et influenceurs sur les chaînes de télé: Les vérités de Thomas Makaya

Le journaliste ivoirien Thomas Makaya s’est prononcé sur le sujet concernant les influenceurs du web qui deviennent des animateurs télé.

Thomas Makaya: ‘’ Je ne vois plus l'utilité des Écoles et autres Instituts de formation aux Métiers de la Communication‘’

Devenue chroniqueuse sur Life TV, Coach Hammond Chic a tenu des propos qui ont déclenché une vive polémique sur la toile. Une affaire qui ramène au grand jour le débat sur les influenceurs du web qui deviennent des animateurs télé.

Le journaliste Thomas Makaya a saisi l’occasion pour donner son point de vue sur le sujet, à travers un message posté sur sa page Facebook.

‘’ Loin de moi l'idée de remettre en cause la vision des Gestionnaires de nos nouvelles chaînes de télévision. Nonobstant le fait qu'il faille faire des profits pour assurer la rentabilité pérenne de son entreprise. Je ne peux comprendre que l'on veuille battre en brèche l'idée de faire la part belle en priorité à des Étudiants formés en quête d'un premier emploi. Sous le prétexte fallacieux que ces jeunes gens et filles viendraient à manquer d'expérience. Et on va au contraire dérouler le tapis vert à des blogueurs et influenceurs sans vergogne n'ayant comme base que le nombre de vues et abonnés acquis via des buzz et des clashs de mauvais goût sur les réseaux sociaux. Sources de dérapages et d'excès récurrents", a, d'entrée, dénoncé l'homme de médias.

Puis d’ajouter: "A ce rythme, je ne vois plus l'utilité des Écoles et autres Instituts de formation aux Métiers de la Communication. Sachant pertinemment la valeur d'un bon enseignement en amont de toute pratique d'un métier assujetti à des règles et une déontologie. Tant que l'on n'a pas mis le pied à l'étrier, on ne peut se prévaloir d'une quelconque expérience encore moins d'une expertise. A mon sens, on gagnerait à trouver un judicieux mixage des genres mettant en relief le choix des thématiques, la créativité, la qualité des émissions et autres productions ainsi qu'a veiller au choix des intervenants’’.

Des propos qui s’adressent directement à Fabrice Sawegnon, Promoteur du groupe Life, qui avait récemment fait savoir que le diplôme seul ne suffit pas pour être embauché dans une entreprise.