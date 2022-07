Humour : Qui est Sean Bridon, l’As de la web comédie

Sean Bridon, de son vrai nom Michael Bridon, est un artiste producteur gabonais devenu un véritable gourou du web en Afrique par le génie de ses contenus à forte audience sur Facebook et Youtube. Zoom sur le chanteur!

Vieux Nzenguet, Jack Bauer et DG: ces faiseurs du roi Sean Bridon

Des faits divers à l’humour décapant les réalités vécues au Gabon, en passant par des scènes hyper décalées, les gags de la compagnie Sean Bridon et son emblématique acteur Jack Bauer, sont devenus incontournables sur Facebook ou sur Youtube.

Mais qui est Sean Bridon, philanthrope et producteur connu pour ses productions Sean Bridon Comedy?

Avec plus de 26 millions d'abonnés, il est le Gabonais le plus suivi sur Facebook et l’une des star africaines dont les followers se comptent en millions. La page Facebook du chanteur devance largement celles des légendes Samuel Eto’o (14 millions) et Didier Drogba (13 millions) d’abonnés. Soit quasiment égal au nombre de followers de deux stars réunis.

Michael Bridon, l’homme derrière le succès de Yaya Vitch, sait se coller à l’actualité des réseaux sociaux pour fournir à ces derniers des vidéos qui font à chaque fois mouche et cumulent des millions de vues sur ses réseaux sociaux.

Il y a quelques mois encore, soit en septembre 2020, Sean Bridon atteignait le million d’abonnés sur sa page professionnelle Facebook. Grâce à des vidéos hilarantes et loufoques oscillant entre réalité et fiction, Sean Bridon a su maintenir et captiver l’attention des internautes venant des quatre coins du continent.

Et ce malgré le départ de Yaya Vitch, la star aux millions de vues de Seany TV, propriété de Bridon Production.

Résultat, l’artiste-producteur est le Gabonais le plus suivi sur Facebook avec 3,8 millions d’abonnés. Disons que Jack Bauer, Vieux Nzenguet, DG et tous les autres humoristes détiennent une grande part dans cet exploit. Grâce à leurs jeux d’acteurs, ils réveillent différentes émotions. En partie la joie, chez des milliers d’internautes qui affluent chaque jour sur la page.

Avec le nombre croissant d'abonnés sur Facebook et YouTube, ces productions sont estimées à 7,3 millions de dollars en 2021.

En 2021, Sean Bridon offre des maisons aux acteurs de la Seany TV. Le chanteur producteur fait construire deux maisons au bénéfice de ses collaborateurs, Jack Bauer et le Vieux Nzengue. Sans compter les véhicules et les chèque signés par le patron de la maison de production.

Chanteur, Sean Bridon est né et a grandi à Libreville, au Gabon. Il a sorti de nombreux classiques au fil des ans notamment : Dream, Ophelins, Mon Bouclier, Mon Jour, il m'a toujours relevé, Parce que je l'aime, Moupetangoye parmi tant d'autres.

Sean a une fondation qui s'appelle « Un cœur pour la mission ». Elle est principalement dédiée aux orphelins et aux nécessiteux.

Selon Sean, la création de la fondation était un rêve devenu réalité pour lui.