CAN 2023: Report des 3 et 4emes journées des qualifications

CAN 2023: La CAF reporte les journées 3 et 4

Prévues initialement en septembre prochain, les 3émes et 4émes journées des éliminatoires de la CAN 2023 viennent d’être reportées à des dates ultérieures par la CAF. Selon les informations, ce report des 3émes et 4émes journées des éliminatoires fait suite aux demandes adressée à la CAF par les 5 représentants africains(Sénegal,Maroc,Cameroun,Ghana,Tunisie) à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. En effet, ces derniers avaient exhorté en mai l’instance faîtière du football africain a reporté les matchs des qualifications de la CAN 2023 de la fenêtre de septembre afin de leur permettre de bien préparer la prochaine messe mondiale du football.

Le report de la phase finale en 2024 a pesé dans la balance

Le report de ces 3émes et 4émes journées n’est pas anodin. Il se justifie également par le report de la prochaine phase finale de la CAN 2023 qui sera disputée en janvier-février 2024 au lieu de juin-juillet 2023. Ce report a été acté par la CAF au début du mois de juillet après le constat des importants dégâts causés par les fortes pluies diluviennes en Côte d’Ivoire. Selon l’instance faîtière du football africain, cette période de l’année en Côte d’Ivoire est marquée par de fortes précipitations qui auront une incidence majeure sur le déroulement de la compétition.

En attendant que les éliminatoires se poursuivent, la Côte d’Ivoire continue de préparer minutieusement cette grande compétition du football africain que le pays va accueillir pour la deuxième fois après celle de 1984 remportée par le Cameroun. 6 stades sont prévus pour accueillir cette CAN 2023. Entre autres : le Stade Olympique Alassane Dramane d’Ebimpé, le Stade de San Pedro, le Stade Felix Houphouet Boigny d’Abidjan, le Stade de Yamoussokro, le Stade Amadou Gon Koulibaly de Korhogo et le Stade de la Paix de Bouaké.