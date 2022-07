Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin défie Jean-Marc Yacé

Les élections municipales s'annoncent chaudes à Cocody. La députée Yasmina Ouégnin vient de répondre à l'appel à candidatures que lui ont lancé les populations de la commune administrée par le maire Jean-Marc Yacé.

Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin répond à l'appel des populations

Dans une note publiée sur la toile, Yasmina Ouégnin a annoncé avoir "officiellement répondu à l’appel à candidatures, lancé le 25 juin 2022 par le Comité de gestion et de suivi des élections du PDCI-RDA, en vue de choisir les personnalités qui pourraient défendre les couleurs du Parti aux prochaines échéances électorales communales et régionales".

La députée de Cocody affirme être "pleinement consciente que les profondes mutations de la population ivoirienne, aujourd’hui majoritairement urbanisée, ainsi que les exigences modernes de gouvernance de nos cités imposent la mise en place d'alternatives innovantes et adaptées, non seulement" à leurs "légitimes attentes, mais également aux nombreuses exigences imposées par l’évolution de la société ivoirienne".

La fille de l'ancien chef du protocole de feu Félix Houphouët-Boigny, Georges Ouégnin, est convaincue qu'avec le soutien et l'implication d'hommes et de femmes de valeur, son projet pour la mairie de Cocody "contribuera à la transformation qualitative vivement attendue par la très grande majorité des résidents" de sa cité.

"Le bail de confiance qui nous lie depuis plus d’une décennie, reste à mes yeux l'assurance du succès du projet que je porte pour notre commune et qui appelle le soutien et l’appui de TOUTES et de TOUS", a conclu Yasmina Ouégnin. Toutefois, le maire sortant, Jean-Marc Yacé, n'a pas encore dit son dernier mot. Le père de la Miss Olivia Yacé aura sans doute à coeur de briguer un second mandat à la tête de la commune de Cocody.

Le PDCI aura fort à faire dans le choix de son candidat pour défendre ses couleurs dans la commune de Cocody. Henri Konan Bédié devra choisir entre la tombeuse d’Affoussiata Bamba Lamine et l’actuel maire. Il faut noter qu'Éric Taba, le chef du protocole du président Alassane Ouattara, est en embuscade pour les municipales dans cette localité.