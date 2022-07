Adrien Rabiot, joueur de Football français, entre l'OM et Monaco

Adrien Rabiot, né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice (Val-de-Marne), joueur de football français de la Juventus FC, pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille ou l'As Monaco.

OM Mercato, des chances de Marseille sur le dossier Rabiot

L'OM est lancé dans une vaste opération de recrutement en préparation de la saison qui va débuter dans les semaines à venir. Le club phocéen pense à recruter Adrien Rabiot, selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, spécialiste des questions mercato en France.

Selon ce confrère, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, pense à engager le longiligne milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain (PSG). Bien que parfaitement intégré au sein de l'effectif de la Juventus de Turin, l'avenir du footballeur international français serait incertain.

Cela dit, les chances de voir Adrien Rabiot au club phocéen sont peu nombreuses. D'abord parce que le joueur est un pur produit du centre de formation du grand rival, le Paris SG, mais aussi parce qu'il bénéficie de conditions contractuelles plus avantageuses au club italien.

L'As Monaco peut-il réussir là où Marseille est en difficulté ?

Outre l'OM, l'As Monaco est annoncé aux trousses du joueur. Selon la presse italienne, le club du Rocher en pince pour le natif de Saint-Maurice qu'il verrait bien positionner en patron de son milieu de terrain. Mais comme l'équipe marseillaise, Monaco se heurte aussi aux conditions salariales du milieu de terrain. Adrien Rabiot marge en effet à 7 millions d'euros de salaire par saison, soit le deuxième plus gros salaire au club italien.

Les années Manchester City

Bien que le français habitait la région parisienne, terrain de jeu du Paris SG, il a dû faire un détour par Manchester City avant de poursuivre plus tard sa formation au club de la capitale.

Après US Créteil-Lusitanos, il avait rejoint le centre de formation de l'US Alfortville. Retourné à l'US Créteil-Lusitanos, il se fera remarquer par Manchester City qui va le faire partir en Angleterre. Mais après moins d'une année, il rentre en France où il rejoint les jeunes de Pau FC. Le Pôle Espoirs de Castelmaurou le récupère par la suite avant sa détection par le Paris Saint-Germain.

Où joue Adrien Rabiot ?

Adrien Rabiot joue présentement à la Juventus Turin FC, club qu'il a rejoint à son départ du PSG contre l'avis de ses anciens dirigeants. Alors que les supporters du Parc des Princes le suppliaient de rester au Paris Saint-Germain, le Titi parisien avait préféré signer chez le géant du football italien.

Adrien Rabiot est passé à deux fois rien de regretter son départ brutal du Paris Saint-Germain puisqu'il n'était pas titulaire à la Juventus Turin ces premiers mois de son arrivée. Il aura attendu sa deuxième saison pour véritablement s'installer dans le système de jeu du club italien.

Palmarès d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain et dans le foot

Dès sa première année véritable en équipe pro du Paris Saint-Germain, c'était en 2013, Adrien Rabiot avait remporté le titre de Champion de Ligue 1. L'année suivante, le PSG a de nouveau été champion de France sans le jeune milieu de terrain alors en prêt à Toulouse FC.

Les deux années suivantes, le club parisien a répété l'exploit en arrachant les titres en Championnat Ligue 1 (2015 et 2016) avant de se faire surprendre par l'AS Monaco en 2017. Cette année-là, le club de la capitale avait terminé Vice-Champion de France. Adrien Rabiot a de nouveau participé aux succès du club en Ligue 1 en 2018 et 2019 avant son départ à la Juve.

Son passage à Toulouse FC

Adrien Rabiot est passé par Toulouse FC dans le cadre d'un prêt d'une sa ison. Dans l'esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain, ce prêt devait lui permettre de s'aguerrir à la compétition. On peut dire que le pari était couronné de succès puisqu'à son retour au Parc des Princes, il a été plus utile au club parisien.

Les dirigeants de Toulouse FC auraient aimé le garder encore une saison, mais aussi bien pour les dirigeants que pour le joueur, l'idée de rester une saison hors de sa base n'était plus concevable. Il n'aura donc joué que 13 matches de foot avec le TFC où il a tout de même inscrit 1 but.

Les titres du joueur à la Juventus

En Italie, avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot a été champion de Serie A en 2020. Il a remporté une Coupe d'Italie en 2021. Le titre de vainqueur de la Super Coup d'Italie 2020 est aussi accroché dans son armoire à trophées.

Rabiot du PSG à l'équipe de France de foot à quel âge ?

C'est d'ailleurs en évoluant sous le maillot du PSG qu'Adrien Rabiot a pu intégrer la sélection en Équipe de France. Le jeune milieu de terrain était alors âgé de 21 ans en 2016 lors de sa convocation. Il a évolué chez les Bleus jusqu'à ce qu'il claque la porte en 2018 avant la Coupe du Monde. Didier Deschamps, alors sélectionneur des Bleus, avait estimé que le joueur avait commis une grosse erreur. Après plusieurs années sans compétitions internationales, il a de nouveau été rappelé.

Le rôle de Véronique Rabiot dans le transfert de son fils à la Juve

Véronique Rabiot, la mère d’Adrien Rabiot, est une femme influente dans le monde du football. Elle a joué un rôle important dans le transfert de son fils du PSG à la Juventus. Alors que le jeune milieu de terrain était critiqué pour son choix par la profession, elle a tenu tête à tous les commentateurs pour permettre à son fils de vivre de sa passion. Elle a toujours été en première ligne dans la défense des intérêts de son fils dont elle gère la carrière d'une main de fer.

Qui est le père d' Adrien Rabiot, son origine

Michel Provost, le père d' Adrien Rabiot est décédé le 28 octobre 2018 lors du match de football de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Lors de ce classico, le PSG avait battu l'OM 2-0 au grand dam des fans olympiens.

Le footballeur est originaire de Saint-Maurice, une commune française située dans le département du Val-de-Marne (en région Île-de-France). Auparavant Charreton-Saint-Maurice, cette commune a changé de nom en 1843.

Palmarès : d'Adrien Rabiot, roi de la Coupe de la Ligue et de la Ligue 1

Coupe de la Ligue : Adrian Rabiot a remporté la Coupe de la Ligue avec le PSG plusieurs fois. Il faut noter que la Coupe de la Ligue n'existe plus. En effet, la Coupe de la Ligue, créée en 1994 a duré jusqu'en 2020, année de son abandon par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Les matchs de Coupe de la Ligue permettaient à toutes les équipes professionnelles de France de s'affronter en élimination directe. Le PSG a remporté 9 trophées de champions de Coupe de la Ligue, ce qui en fait le recordman devant l'OM (3), Bordeaux (3) et le RC Strasbourg (3).

Adrien Rabiot a remporté 4 trophées en Coupe de la Ligue les saisons 2015, 2016, 2017 et 2018. Le trophée de 2018 était son dernier en Coupe de la Ligue puisqu'il a quitté la France pour l'Italie.

Ligue 1 : Outre la Coupe de la Ligue, Adrien Rabiot a surtout remporté plusieurs trophées en Ligue 1. Toutes les années qu'il a passé au Paris Saint-Germain, le club s'est adjugé le trophée phare du foot français. En dehors de la saison 2017, il a été 6 fois champion de Ligue 1 avec Paris. C'est pendant les saisons 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019 que le longiligne milieu de terrain tricolore a triomphé avec les Rouge et Bleu.

En réalité, le footballeur est beaucoup plus titré en Coupe de la Ligue que dans toutes les autres compétitions.

Trophée des Champions : Adrian Rabiot a joué un rôle important dans les victoires du PSG au Trophée des Champions les années qu'il a passé au sein de l'équipe. Il faut noter que le Trophée des Champions est disputé en une fois par le champion de France en titre de Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Il a d'ailleurs remporté deux fois la Coupe de France.

Parc des Princes : Adrien Rabiot ayant quitté le Parc des Princes en mauvais termes avec les supporters, il devrait essuyer quelques insultes à son retour et encore plus s'il le fait sous le maillot de l'Olympique de Marseille, son actuel principal courtisan. L'OM est en effet le plus grand rival du PSG dans le football français.

Quelle taille fait Adrien Rabiot ?

Adrien Rabiot est un des joueurs français de football le plus grand de taille. Il mesure 190m.

Son compte Instagram

@adrienrabiot_25

Son compte Twitter

@AdriRabiot

Son compte Facebook

@adrienRabiot25

Plus d'infos sur la page Wikipédia d'Adrien Rabiot